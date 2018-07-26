Когда папа креативит: американец создал сафари с динозаврами за окном спальни дочери

В детстве целый мир игр может родиться из одной-единственной тени в углу, потому что воображение детей безгранично. И хорошо, конечно, если родители в этом помогают. 7-летней Шелби Корам точно с этим повезло. Ее отец Лайл — работник сцены в Лас-Вегасе. Заметив, что дочурка совсем не боится динозавров из фильмов «Парк Юрского периода», креативный папа решил сделать малышке сюрприз.

При помощи проекторов, экранов и освещения Лайл превратил скучный пейзаж за окном комнаты Шелби в цветущий зеленый мир, где обитают динозавры. И записал на видео реакцию дочки, когда она в первый раз это увидела.

Видео Лайл разместил на YouTube.

Лайл с дочерью Шелби.

Поначалу Шелби нравится окно в мир динозавров, она даже пытается поиграть с ними мячом. И это наводит на мысль, что Лайл использовал датчики движения. Однако креативный папа рассказывает: «Нет, видео не интерактивное, просто удачное совпадение».

Под конец видео появляется наводящий ужас тираннозавр и приближает огромную голову к окну девочки. Похоже, это оказалось слишком даже для Шелби, и она убегает.

А вот как выглядит двор за окном Шелби.

Лайл Корам не первый раз удивляет свою дочурку. Ранее он превратил комнату девочки в спальню настоящей диснеевской принцессы. «Ей очень понравилась комната. Она рассказывает всем друзьям, что я сделал для нее комнату и могу сделать все что угодно. Это самое приятное».