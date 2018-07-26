Цена победы — гипс. Сумоистка из Семёнова выиграла чемпионат мира

«Я должна была поехать на „мир“ любой ценой»

В состязаниях, которые 22 июля прошли в Тайване, приняли участие сумоисты из 40 стран мира. Настоящий ажиотаж. И да, это очень зрелищно.

Чтобы попасть на престижные соревнования для сумоистов, Кате предстояло пройти череду серьезных испытаний: чемпионат России, чемпионат Европы по сумо и, пожалуй, самый сложный этап — сборы сборной России, которые прошли в три этапа.

— Не скрою, было очень тяжело физически и морально, — рассказывает сумоистка. — Более 250 соперниц, смена климата, 12-часовой перелет с пересадкой, температура даже ночью +32 градуса… Ах, да, еще травма колена, но я справилась.

Катя лукавит. На первых же спортивных сборах она получила травму колена — разрыв латеральной (наружней) коллатеральной и боковых связок колена. Но сдаваться не в ее правилах. Сборы продолжались, и через 2 недели послы травмы Катя вновь вышла на дохё.

— Я понимала, что никто из тренеров не решится взять на себя ответственность и включить меня в команду с достаточно тяжелой травмой, — говорит сумоистка. — Последние сборы стали для меня решающими: две недели и по три тренировки ежедневно. Пришлось доказывать, что я могу бороться. Нога болела и почти не функционировала. А я терпела и боролась как никогда раньше. Я должна была поехать на «мир» любой ценой!

Домой Катя ехала с мыслью, что осталась без чемпионата. И только за пару дней до вылета девушка узнала, что включена в состав сборной России и едет на остров Тайвань.

После победы в серии тяжелейших поединков Катя у цели. За несколько секунд в финальной схватке выталкивает японку за пределы дохё и помогает сборной завоевать золото в командном зачете.

И сегодня в копилке достижений Екатерины Гордеевой уже 115 медалей, и более половины из них — золотые. Эта медаль стала особенной.

Сумо — спорт больших людей. Больших во всех отношениях. Одерживающих победу над собственными внутренними демонами: комплексами, страхами и даже болью. Едва прилетев домой, девушка снова попала в больницу. В финальной схватке с японкой порвала связки мизинца на левой руке. Поэтому в редакцию девушка пришла с медалью и в гипсе.

— Такой ценой завоевываются медали, — говорит Катя, демонстрируя свою загипсованную ладонь. — В итоге в личке (личном первенстве. — Прим. ред.) я не выступила, но другие девочки завоевали золото во всех пяти женских категориях! Только представьте!

За 12 прошедших чемпионатов мира российские сумоистки такого результата добились впервые. Наши девчонки вообще молодцы. Сильные, мощные, техничные. За бортом остались команды Италии, Франции, Монголии и другие. А в финальных схватках «стенка на стенку» с японками и украинками россиянки сделали соперниц всухую, со счетом 3:0!

«Культ стройного тела меня не мучает»

До недавнего времени женщинам было запрещено входить или даже прикасаться к дохё. Это было табу. Считалось, что женщина могла осквернить чистоту дохё. Однако после длительных споров и бесчисленных аргументов женское сумо получило право на существование как любительский вид спорта.

Катя пришла в сумо в 2009 году. Тогда для семеновской девятиклассницы сумо было чем-то непонятным, «просто тянуло к спорту», и она решила попробовать.

— Пришла я в школу самый разгар тренировок. Первые соревнования были через три дня — и сразу первое место, — рассказывает спортсменка. — Ну а потом затянуло, и сумо стало моей жизнью.

Тут под свое крыло сумоистку взял тренер Сергей Бибихин, с которым Катя тренируется до сих пор.

За последние 9 лет имя Кати Гордеевой не раз звучало на пьедесталах почета множества престижных соревнований по сумо.

Вопреки мнениям в сумо важны не килограммы, а техника — победу нужно одержать за считаные секунды. Проигрывает тот, кто заступил за границы дохё или не устоял на ногах в пределах него.

Поэтому, когда речь заходит о весе, Катя со своими 95+ нисколько не комплексует. Девушка не сидит на диетах и отдает предпочтение питательной пище. Каждый день в меню борца должны быть рис, гречка, мясо, курица. Да и вообще, питание для сумоистов — такая же работа, как ежедневные тренировки. Правильное питание, режим дня — и сил должно хватить на изнуряющие тренировки и схватки.

— У меня никогда не было осиной талии, и культ стройного тела меня не мучает. Как говорит мой тренер, большой вес в умелых руках становится страшной силой, — шутит сумоистка. — Когда ты выступаешь в соревнованиях подобного рода, твой вес превращается в достоинство, и ты знаешь, что своими силами можешь сделать.

А сделать Кате нужно еще многое. Впереди восстановление и подготовка к новому сезону. Через неделю снимут гипс, еще несколько недель будет восстанавливаться колено. И снова в бой!

Бабушка Екатерины, Галина Ефимовна, признается, жалко внучку. Уж слишком тяжелый вид спорта она выбрала. И всё же каждый раз крепко сжимает кулачки и ждет звонка, чтобы услышать заветные слова: «Бабуля! Золото… Я в порядке».