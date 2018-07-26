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Солисты НОВАТа станут участниками телешоу
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Солисты НОВАТа станут участниками телешоу 

Собака.ru 54 минуты назад
Фото: Собака.ru
Исполнители главных партий в «Ромео и Джульетте» Николай Мальцев и Ксения Захарова примут участие в «Большом балете» на канале «Россия Культура». Это первый случай, когда танцоры из Новосибирска выступят в этом шоу.
Премьера третьего сезона телевизионного проекта ожидается осенью, съемки уже идут полным ходом на студии «Мосфильм». «Участие в проекте нового сезона подтвердили пятнадцать танцовщиков в возрасте от восемнадцати лет из российских городов — Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Казани, и других стран — Чехии, Бразилии, Японии», — сообщается на официальном сайте театра. Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри, которое выберет победителей в трех номинациях: «Лучший дуэт», «Лучшая балерина» и «Лучший танцовщик».
Напомним, в январе этого года Николай Мальцев сделал предложение Ксении Захаровой на глазах зрителей прямо на сцене НОВАТа после показа «Ромео и Джульетты». Растроганная девушка ответила согласием, что вызвало бурный шквал аплодисментов.
Текст: Никита Минин
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