Солисты НОВАТа станут участниками телешоу

Исполнители главных партий в «Ромео и Джульетте» Николай Мальцев Ксения Захарова примут участие в «Большом балете» на канале «Россия Культура». Это первый случай, когда танцоры из Новосибирска выступят в этом шоу.

Премьера третьего сезона телевизионного проекта ожидается осенью, съемки уже идут полным ходом на студии «Мосфильм». «Участие в проекте нового сезона подтвердили пятнадцать танцовщиков в возрасте от восемнадцати лет из российских городов — Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Казани, и других стран — Чехии, Бразилии, Японии», — сообщается на официальном сайте театра. Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри, которое выберет победителей в трех номинациях: «Лучший дуэт», «Лучшая балерина» и «Лучший танцовщик».

Напомним, в январе этого года Николай Мальцев сделал предложение Ксении Захаровой на глазах зрителей прямо на сцене НОВАТа после показа «Ромео и Джульетты». Растроганная девушка ответила согласием, что вызвало бурный шквал аплодисментов.