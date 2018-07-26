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Фото: 49-летняя Лопес в мини-бикини заставила поклонников кусать локти от зависти
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Фото: 49-летняя Лопес в мини-бикини заставила поклонников кусать локти от зависти 

Пятый канал 48 минут назад
Фото: Пятый канал
Актриса и певица Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что она — одна из самых красивых женщин планеты, время над которой не властно. Глядя на новые фото в Instagram-аккаунте Джей Ло, весьма трудно поверить, что 24 июля звезда отметила свое 49-летие. По случаю праздника дива закатила пляжную вечеринку с возлюбленным Алексом Родригесом и самыми близкими людьми. Экс-бейсболист поздравил свою подругу с днем рождения и написал, что рад дарить избраннице счастье.
Позирующая в черном мини-бикини с бутылкой шампанского в руках красотка заставила подписчиков подбирать челюсти с пола. И, надо отдать ей должное, весьма справедливо. Идеальный пресс, упругая кожа и тело без малейшего изъяна заставляют кусать локти от зависти.
Реакция поклонников не заставила себя ждать: они предсказуемо рассыпались в заслуженных комплиментах.
— Я думал, ты отмечаешь 18-летие! — ошеломлен пользователь.
— Разве законно иметь такой пресс и кожу в 49 лет? — недоумевает подписчица.
— Такая фигура — большой труд, — заметил комментатор.
Впрочем, многие посчитали, что в данном случае речь идет не только об упорных тренировках, но и прекрасной генетике.
Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники заподозрили Дженнифер Лопес в скором замужестве.
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