Подробности нападения на школьницу от местных жителей

Фото rostovgazeta.ru После появления нашей публикации о нападении на школьницу в редакцию поступило письмо от, как они сами себя назвали, местных жителей, проливающее свет на некоторые подробности чудовищного преступления.

Мы не утверждаем, что все, что написано в письме (или даже часть из этого) является правдой. Но факты таковы, что о них, с нашей точки зрения, интересно будет узнать нашим читателям. Однако, исходя из требований закона о СМИ и УПК мы не называем место происшествия и не даем никаких персональных данных лиц, замешанных в этом деле.

«В поселке N практически нет интернета. Единственное ближайшее и удобное место — прилесок, сюда местные ходят на маёвки (шашлыки) и тому подобное. Вот сюда-то и добивает интернет. По всей видимости, либо с муромской трассы, которая неподалеку, либо от какого-то населенного пункта. И поэтому молодежь ходит сюда. В лес за интернетом, обалдеть.

Девочка (дачница из Владимира, если не ошибаюсь с городом) договорилась с подружкой встретиться на этом продвинутом месте. Пока шла, встретила дядьку. Не знаю, уже на месте или по пути. Он с ней заговорил, рассказал о себе, расспросил о ней. И уже когда явно беседа была завершена, напал. Но говорят, до дела не дошло. Он опомнился, бормотал с ужасом что-то вроде «Что я делаю». Попросил девочку никому не говорить, обещал заплатить.

О дядьке. Тихий, беззлобный, разведенный, вроде как живет с матерью. Еще деталь — в населенном пункте есть женщины, скажем так, легкого поведения и любительницы алкоголя, с которыми можно решить вопрос… — партнерства.

О населенном пункте. Когда-то здесь было небольшое, но стабильное производство. В 90-е не выжило, инвесторов не нашли. Ныне всё развалено и разобрано по кирпичам. Разве что для съемки боевиков или триллеров подойдет. А вот сам населенный пункт по-прежнему спокойный, правда, опустевший — молодежи немного, все больше и больше дачников».

Вот и получается, что пока высокие чиновники отчитываются в Москве об интернетизации всей страны, поселковые девочки и дети, приехавшие в глубинку погостить ходят в лес (!), чтобы поймать интернет.

Хотя, может быть, так и задумано? А вдруг среди сельчан какой террорист объявится и будет использовать интернет для своих преступных замыслов.

Правда, пока, от безысходности местные мужики с ума сходят. Да дети подвергаются опасности (и речь не только о нападениях людей), гуляя по лесу в поисках заветной антенки на телефоне.