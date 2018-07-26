Пропавший новосибирский мальчик заигрался с друзьями

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по НСО проводится проверка по факту внезапного исчезновения девятилетнего Никиты О. Оказывается, 25 июля мальчик гулял во дворе своего дома по улице Высоцкого в Октябрьском районе города Новосибирска. Около 22 часов он разговаривал с мамой и должен был после этого вернуться домой.

В результате проведенных совместных поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники территориального следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники полиции и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ребенка нашли: вечером у него разрядилась батарея мобильника, мальчик просто заигрался у своих друзей, и остался у них с ночевкой, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.