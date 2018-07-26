Рената Литвинова поздравила красавицу-дочь с днем рождения

Рената Литвинова воспитывает единственную дочь Ульяну. Сегодня девушка отмечает день рождения. Актриса уже ночью выложила в свой микроблог фотографию наследницы и поздравила ее с днем рождения.

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Рената Литвинова и Земфира роскошно проводят время в Санкт-ПетербургеВ рамках Fan Fest FIFA 2018 в северной столице прошел концерт певицы, после которого она вместе с подругой осталась в городе. «С Днём Рождения, моя Ульяна! Люблю тебя!» — подписала фото Рената. Поклонники присоединились к поздравлениям и в очередной раз отметили, что Ульяна как две капли воды похожа на свою красавицу-маму.

«Дочка — мамино продолжение. Счастья ей!», «С Днём рождения, мамина дочь», «Прекрасная девушка», «На маму похожа», «Какая красивая девочка. Рената, это тот случай, когда природа использовала все ваши гены», — писали в комментариях поклонники.

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Напомним, что уже несколько лет Ульяна живет и учится в Париже. Там Литвинова приобрела квартиру, чтобы проводить больше времени с дочкой. Актрисе приходится жить на две страны, но сейчас Литвинова в основном находится во Франции вместе с наследницей, которая мечтает пойти по стопам мамы и уже успела принять участие в съемках одного из фильмов Ренаты. Так что смело можно говорить, что Ульяна унаследовала не только красоту знаменитой родственницы, но и талант.