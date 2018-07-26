Ольга Бузова вошла в десятку главных знаменитостей по версии Forbes 

Forbes представляет очередной, четырнадцатый рейтинг звезд. По оценкам, совокупный доход всех его участников по сравнению с прошлым годом увеличился на треть, до $211 млн с $155 млн По нашему наблюдению, за последние несколько лет в два раза вырос ценник на корпоративы, а актеры кино стали зарабатывать в два раза больше за один съемочный день. Те артисты, кого пять лет назад приглашали провести корпоратив или выступить на свадьбе за €40 000, сейчас подняли свою планку до €80 000 или даже до €100 000.
И это далеко не предел. Певице Земфире, например, по оценкам экспертов музыкального рынка, за выступление на вечеринке ИД «Коммерсантъ», которая состоялась в конце мая в рамках Петербургского международного экономического форума — 2018, могли заплатить €270 000. Доходы от рекламы у многих растут в основном за счет платных постов в социальных сетях. У блогера и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой, например, на такую рекламу, по оценкам Forbes, приходится почти 90% от всего дохода ($3,9 млн). Та же Бузова заняла первое место по запросам ее имени в «Яндексе», обогнав по этому показателю даже Ксению Собчак, которая с большим отрывом от всех участников рейтинга лидировала по другому показателю — упоминанию в прессе и в телепередачах.
Первое место по доходам ($14,5 млн) и в общем зачете, как и в прошлом году, занял хоккеист, играющий в НХЛ, Александр Овечкин.
Десятка лидеров рейтинга — в нашей галерее.