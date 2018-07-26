Никаких бабуль и дедуль: звезды, которые просят внуков называть их по имени

Кто-то мечтает обзавестись внуками и услышать в свой адрес заветные слова «бабушка» и «дедушка». А кто-то уже давно нянчится с внуками, но даже «на словах» стареть не собирается.

Ко второй категории людей, определенно, относится сегодняшний именинник Мик Джаггер (26 июля отцу восьмерых детей, дедушке пятерых внуков, прадедушке исполняется 75 лет). Лидеру The Rolling Stones «Летидор» посвящает рейтинг известных бабушек и дедушек, которые предпочитают в свой адрес подобных обращений не слышать.

Мик Джаггер, 75 лет Фото: portal.picture-alliance.com: Instagram@assisijackson к У человека, чей девиз по жизни «Лучше сгореть, чем заржаветь», не может быть по-другому. Солист The Rolling Stones — один из самых многодетных звездных пап. Мало того что у Мика Джаггера восемь детей, так еще и последний раз (хотя, как знать, может, и не последний) музыкант стал отцом всего полтора года назад!

А сына Деверо звезде подарила балерина Мелани Хэмрик , которая на 17 лет моложе старшей дочери Джаггера Кэрис.

🙌🏻🎸❤️

Публикация от Melanie Hamrick (@melhamrick)

2 Июн 2018 в 11:37 PDT Стоит ли удивляться, что у рокера дергается глаз, когда в радиусе 150 м от себя он слышит слово «дедуля»?

Интересно, что в 2014 году Мик Джаггер получил двойной намек от вселенной, что стоит все-таки пересмотреть свое отношение к этому вопросу. Тогда с разницей в несколько месяцев харизматичный красавец стал дедушкой и прадедушкой одновременно!

Но все же до сих пор дети, внуки и правнуки называют его по имени. Как уверяет сам Джаггер, это позволяет ему чувствовать себя молодым и окрыленным. Судя по концертным видео в его «Инстаграме», эта мантра работает на отлично!

Эдита Станиславовна никогда не скрывала, что стала бабушкой (у Пьехи двое внуков — Стас и Эрика — прим. ред.). Мало того, она этим гордилась. Все помнят, как певица, одетая в струящееся светлое платье с меховым боа, вывела на сцену своего маленького внука Стаса.

Кстати, с семи лет Стас носит фамилию своей звездной бабушки (Эдита Станиславовна официально оформила опекунство над внуком — прим. ред), однако во всех своих интервью, отвечая на вопросы журналистов о маме и бабушке, Стас называет их по имени.

Мать. Сын. Муром. #деньлюбвисемьииверности

7 Июл 2018 в 11:07 PDT Почему, спросите вы. На этот счет у известного певца особое мнение. Имя своей мамы ( Илона Броневицкая — прим. ред.) Стас считает очень красивым. А вот слово «бабушка» певец не любит, поскольку считает, что украшать женщину, которая как можно дольше хочет оставаться молодой, оно не может.

А я ее всю жизнь так называю, и она обижается, если я говорю «бабушка». Она всегда так и говорила: «Никакая я вам не бабушка, я — Эдита!»

— вспоминал Стас в интервью корреспонденту сайта 59.ru.

Интересно, как Эдиту Станиславовну называют 4-летние правнуки Петр (сын Стаса — прим. ред.) и Василиса (дочь Эрики — прим. ред.)?

Фото: Starface.ru То, что Владимир Познер любит детей, знает каждый зритель «Минуты славы». Да, Владимир Владимирович — самый строгий судья проекта, и он частенько голосовал против прохождения юных дарований дальше в проект. Тем не менее упрекнуть известного телеведущего в равнодушном отношении к детям никак нельзя.

Познер очень близок со своими детьми, несмотря на то что они живут за границей. Он души не чает во внуках и не может нарадоваться маленькому правнуку Валентину-Эруану.

Интересно, что при таких теплых отношениях ни внуки, ни правнук не называют Владимира Владимировича дедушкой.

Мы больше друзья. Правда, дедом они меня никогда не называли. Коля зовет Вовой, Маша — Вовочкой,

— сказал Познер в интервью порталу Woman’s day.

Клара Новикова , 71 год Фото: Starface.ru Зрители привыкли видеть Клару Борисовну веселой, задорной и всегда «при параде». Неудивительно, что многим из них сложно поверить в то, что известная юмористка уже трижды бабушка.

Однако артистка не раз говорила, что считает себя никудышной бабушкой.

Бабушка я биологически и по факту. А психологически — нет, не чувствую себя бабушкой. Мне интересно то же, что и молодым,

— признавалась Клара Новикова в интервью Tele.ru.

Как знать, может быть, именно благодаря современным увлечениям (Клара Борисовна вполне может покататься с ребятами с горки или погонять с ними на самокатах) внуки не называют юмористку по имени.

Даже четырехлетний Андрюша. Недавно кто-то спросил его про меня: «Это твоя бабушка?» И он ответил: «Это моя Клара»,

— вспоминала юмористка.

В отличие от некоторых участников нашего рейтинга, художественному руководителю ансамбля «Русская песня» слово «бабушка» очень даже по душе. Мало того, она сама просила внуков называть ее бабушкой. Однако Георгий, Вера и Марфа не торопятся это делать.

Так смешно, но внуки категорически не желают называть меня бабушкой. Я сто раз Георгию объясняла: «Я — мама твоего папы, значит, тебе — бабушка, понимаешь?» Он кивает: «Надя, я все понимаю…» Теперь вслед за ним и Верочка зовет меня по имени. Она только начинает говорить, но «Надя» уже произносит вполне четко,

— рассказывала Надежда Бабкина в интервью Tele.ru накануне нового, 2015 года.

Интересно, что, несмотря на занятость, артистка очень близка со своими внуками. Бабкина читает детям на ночь сказки, поет им колыбельные, секретничает.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

20 Мар 2018 в 4:15 PDT Вполне вероятно, что именно из-за теплых, дружеских отношений, которые сложились между ними, ребята называют Надежду Георгиевну по имени.

Хотя, как выяснилось в ходе интервью изданию StarHit, у Георгия есть куда более простое объяснение этому факту:

Так быстрее. В ее имени четыре буквы, а в слове «бабушка» — семь.

Фото: Instagram@andrewbakov

Как признавалась старшая дочь режиссера Анна Михалкова в интервью «ОК!», ее сыновья дружат со знаменитым дедушкой — они созваниваются, обсуждают что-то и иногда даже вместе ходят на бокс.

Однако, несмотря на общие интересы, ни Андрей, ни Сергей не планируют пойти по стопам Никиты Сергеевича и особо не интересуются его творчеством:

Есть определенные фильмы, которые мы, безусловно, смотрели. «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих»… Дело в том, что мне достаточно тяжело смотреть то кино, которое выходило раньше. Оно просто другое, оно не подстроено под ту среду, в которой выросли мы с братом.

Кстати, насчет среды, где растут внуки известного режиссера (у Михалкова девять внуков и один правнук — прим. ред.), и об их отношении к дедушке Никита Сергеевич рассказал журналистам на фестивале кинематографических дебютов «Движение»:

Люблю их споры. Иногда мне кажется что они одно целое, что это разговор с самим собой. Просто встреча с тем кем ты был и с тем кем ты станешь)))

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)

9 Май 2018 в 11:36 PDT А что касается остальных моих внуков, никто из них никогда не просился у меня сниматься… Ну а мне зачем, с другой стороны, растить конкурентов? Они такие самостоятельные. Называют меня Никитон, никакого почтения. Но я, в общем-то, очень рад.

У Софии Михайловны один сын. Наверное, поэтому она так просила Руслана и его жену Светлану не останавливаться на одном ребенке. Неудивительно, что, когда Ротару стала бабушкой Анатолия и Софии, ее счастью не было предела.

Почему известная певица попала в наш рейтинг, спросите вы. Тем более что артистка не раз заявляла, что слова «бабушка» не боится. Отвечаем: просто у Анатолия и Софии не совсем обычная бабушка. Образ жизни Софии Михайловны не ассоциируется с этим словом.

#BTS of our ELLE @elle_ukraine cover shoot. 📸 @lisowski_official Wearing @dolcegabbana 🌹w/ @svetika & @sofiarotaru.official ❤️ Music @shmn 🔥

Публикация от SOFIA (@sofialookbook)

27 Ноя 2017 в 9:15 PST Помню, Толя в первом классе пришел из школы и говорит: «Мне никто не верит, что ты моя бабушка». Я удивилась: «Почему?» А он: «Ребята говорят, что бабушки такими молодыми не бывают». Когда Толик был маленький, он обращался ко мне не только по имени, но и по фамилии. Помчится навстречу, руки раскинет и кричит: «София Ротару! София Ротару!» Привык, что окружающие называют меня именно так…

Какой образ возникает в вашем воображении, когда вы слышите слово «бабушка»? Ну, наверное, если это и не улыбчивая старушка из всем известной рекламы молочных продуктов, так женщина, которая возится с внуками, коротает вечера за вязанием и балует близких вкуснейшими разносолами.

Так вот, если хотя бы немного углубиться в биографию Аллы Борисовны, можно сделать вывод, что подобного периода в ее жизни не было ни в 1991 году, когда на свет появился ее первый внук Никита, ни в 1998 году, когда Примадонна стала бабушкой во второй раз (родился Дени — прим. ред.), ни в 2012 году, когда Кристина Орбакайте осчастливила Пугачеву внучкой Клавдией.

А уж события 2013 года, когда у Аллы Борисовны и ее мужа Максима Галкина родились двойняшки Лиза и Гарри, и вовсе дали поклонникам понять одну простую вещь: известная артистка всегда для кого-то будет мамой, а для кого-то Аллой.

С утра время занятий ✍🏻 #алла #елизаветагалкина #гарригалкин

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

9 Янв 2018 в 12:09 PST Началось это с Никиты. Он первый стал к ней так обращаться. Ни он, ни я, ни Клава не зовем Аллу бабушкой. Потому что нельзя такую прекрасную женщину называть бабушкой. Она — Алла, Аллуся!

— несколько лет назад сказал Дени Байсаров в интервью газете «Дни.ру».

Фото: Instagram@sofiarotaru.official

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