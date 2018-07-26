5 причин, почему люди употребляют алкоголь

Если все знают, что алкоголь приносит вред здоровью, красоте и умственным способностям, то почему люди его употребляют? Причины употребления алкоголя совпадают с причинами употребления наркотиков, каждая из них — это серьезный фактор риска. Осознание этих причин помогает разобраться в себе и помочь своим близким, не усугублять проблему алкогольной или наркотической стимуляцией, а действительно разрешить ее.

Недостаток эмоциональных связей

Эмоциональной привязанностью называют прочную связь между людьми, благодаря ей мы формируем новые отношения и сохраняем старые. В эмоциональных связях человек находит поддержку и успокоение, при их недостатке он стремится найти замену в виде алкоголя. Кто-то нуждается в алкоголе по причине одиночества, замкнутые люди боятся открываться перед другими людьми, в состоянии алкогольного опьянения они становятся более открытыми. Алкоголь и наркотические вещества не могут компенсировать недостаток эмоциональных связей, они только создают иллюзию близости и поддержки.

Доступность алкоголя

Многие люди живут не употребляют алкоголь и наркотики даже при условии того, что данные средства распространены среди их окружения, но фактор доступности все равно делает свое дело. Чем чаще человек видит алкоголь, тем выше вероятность того, что он начнет им злоупотреблять. В качестве статистического примера можно привести мусульманские страны, где ранее алкоголь был под строжайшим запретом, а теперь запрет стал более слабым. За последние несколько лет в этих странах наблюдается рост алкоголизма.

Чем проще человеку достать алкоголь или наркотики, тем легче ему начать их употреблять и стать зависимым.

Психические расстройства без наблюдения

Зависимость от алкоголя и наркотиков свойственна для людей с психическими расстройствами — ОКР, депрессией, биполярным расстройством, пограничным расстройством личности и другими. Бесконтрольное течение этих заболеваний разрушает душевное равновесие, больным кажется, что алкоголь помогает стабилизировать состояние. На практике при употреблении алкоголя эмоциональные проблемы становятся только сильнее, люди с психическими расстройствами легко становятся алкоголиками, так как им сложно себя контролировать и вовремя остановиться.

Наследственная предрасположенность

Склонность к алкогольной зависимости передается из поколения в поколения, если родители злоупотребляли алкоголем, то их дети с высокой вероятностью тоже будут подвержены этому пагубному пристрастию. Предрасположенность к алкоголизму может быть психологической и биологической, к тому же в семьях с пьющими родители дети могут столкнуться со всеми перечисленными выше причинами употребления алкоголя.

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Скука

Если посмотреть на статистику употребления алкоголя и наркотиков в США, то мы увидим, что местами локализации проблемы являются небольшие сельские поселения, в других странах положение дел аналогично. В связи с разрушением индустрии сельского хозяйства многие люди остались без постоянной занятости, они страдают от невостребованности, нереализованности и просто от скуки. Уровень употребления алкоголя связан с уровнем безработицы, в странах с высоким процентом трудоустроенных люди страдают от алкоголизма гораздо реже. Алкоголь и наркотики используются для заполнения свободного времени, безобидное увлечение быстро переходит в зависимость и приводит к ухудшению социального статуса.

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