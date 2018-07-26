Как говорящие игрушки возрождают осетинский язык

Элона Дзалаева шьет уникальные мягкие игрушки, которые говорят на осетинском языке. Зайцы в черкесках и медведи, читающие стихи Коста Хетагурова , стали очень популярными в Северной Осетии.

"У меня есть маленькая сестричка. Три года назад, когда ей было пять лет, я обратила внимание на то, что у нее много игрушечных героев зарубежных мультфильмов, но нет ни одной национальной игрушки. Ее нет не только у моей сестры, их вообще не существует", — рассказывает Элона.

Поэтому она решила создать такую игрушку, причем не просто куклу в национальном костюме. Недавняя выпускница Северо-Кавказского горно-металлургического института много думала о том, что в городах Северной Осетии на родном языке почти никто не разговаривает, он исчезает. Элона задумала сшить мягкую игрушку, которая будет разговаривать с малышами на осетинском языке с помощью встроенного модуля.

"Как ребенок познает окружающий мир? Через игру. Часто бывает так, что до детского садика малыш говорит на осетинском, а потом у него будто что-то отключается, и он забывает язык", — говорит Элона Дзалаева.

Игрушки — друзья традиций

В Северной Осетии существуют программы, направленные на повышение уровня знания родного языка. Есть национальное телевидение, специальные гимназии. Мультфильмы, в том числе советские, переводятся на осетинский язык. Даже кофейные автоматы на улицах Владикавказа снабжены специальными табличками, на которых написаны осетинские слова с переводом на русский.

"Разные программы создаются, чтобы решить проблему исчезновения языка. Но мне кажется, ее должен решать каждый индивидуально. Все идет из дома, поэтому возрождать язык нужно в нем. В первую очередь семья должна говорить со своим ребенком на родном языке, а школа и детский сад — закреплять эти знания. Правительство не может зайти в каждую семью и заставить говорить на родном языке, все зависит от тебя самого. Мы с моей семьей постарались как-то решить эту проблему с помощью игрушек", — говорит Элона.

Создавать куклы Элоне помогала ее семья. Изначально обсуждался вариант закупки готовых игрушек — в них собирались вшивать модули, на которых записана осетинская речь. Но от этого варианта быстро отказались. Семья пришла к выводу, что у игрушки должны быть национальные душа, одежда и голос. Идею держали в секрете и до последнего спорили. Проговаривалась каждая мелочь: каким должны быть швы, какой — громкость голоса, и что не должно быть мелких деталей, которые ребенок может оторвать и случайно съесть.

"Я в жизни никогда ничего не шила. На помощь пришла мама, она умела, помогала с выкройками. Я смотрела курсы шитья в интернете, про сон забыла совсем. Ночами училась шить, пробовала руку, а утром бежала на работу", — рассказывает мастерица.

После нескольких неудачных вариантов первой игрушкой стал заяц из искусственной замши. Он, по словам Элоны, был чем-то похож на горца, читал стихи Коста Хетагурова и пел колыбельные. Озвучить зайца Элоне помог приятель из местного театра.

Дедушкина похвала

Теперь, когда игрушки пользуются спросом, при желании будущий клиент может сам записать аудио-дорожку. Кроме того, у Элоны появилась швея. Но новые модели игрушек она все равно шьет сама, и только потом передает заказы помощнице.

"Зайчиков и мишек заказывают чаще. Наверное, потому что в сказках это добрые персонажи. Их часто просят сшить не только детям, но и для взрослых. У нас девушка парню в любви признавалась через мишку в черкеске. Еще есть волчата, барсики, лисички. Был заказ из Самары: у девушки отец здесь родился, вырос, уехал на службу туда и остался, но скучает по родине. Вот дочка ему на юбилей заказала такую игрушку с поздравлением на осетинском", — рассказывает Элона.

Теперь она знает, что все удалось. В 2016 году Элона участвовала в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» и победила. А главное — некоторые дети буквально не расстаются с игрушкой, а родители не знают, как их разлучить, чтобы просто постирать ее.

"Не могу точно описать свое состояние, когда поняла, что все начало получаться. Эйфория. Это счастье — видеть результат своей работы, радость других людей. Когда я дала свое первое интервью, мне позвонил дедуля, хвалил. Он мой авторитет. Я тогда прослезилась, поняла, что мной гордятся", — говорит Элона.

Девушка хотела бы, чтобы вместо китайских игрушек в магазинах продавались отечественные. Говорит, люди даже не знают, из чего они сделаны, да и познавательного для осетин в этих изделиях мало. «Может, наши игрушки не такие идеальные, как делает машина на фабрике, но зато мы вкладываем в них душу», — говорит Элона. По ее словам, даже если производство расширится, в игрушках все равно остается душа, а труд будет ручным.

Слова, передающие главное

По словам Элоны, именно сейчас молодые люди очень активно тянутся к корням. В эпоху интернета, потока совершенно разной и порой, как она считает, лишней информации нужно помнить, кто ты.

"С помощью языка передается сакральное. Не считая «Сказаний о нартах», у нас нет правил, где говорится, что хорошо, а что плохо. Эти знания проходят через поколения. У нас это называется «агъдау», и в нем заключено все: нормы поведения, негласные правила, каким должен быть осетин, — говорит Элона. — Старшие для нас всегда остаются старшими, мудрейшими, знающими. Поэтому мне был так важен тот звонок дедули. Старшие знают все. Вы бы только слышали, как они молятся. Они просят мира всем, знания детям, лучшего для младших и верной дороги".

Александра Будер