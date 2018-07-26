Heinz попытался подсунуть фасоль спортсменам и дважды провалился

Британская служба по стандартизации рекламы (ASA) предписала компании Heinz во второй раз внести изменения в рекламу бобов, где они сравниваются с белковым коктейлем, пишет Independent.

В ролике муж забегает домой после пробежки и торопится выпить белковый коктейль, оставленный в холодильнике. Доставая бутылку с жидкостью, он рассказывает жене о преимуществах напитка, а затем пьет его с неопределенным выражением лица. Женщина кивает и вынимает из микроволновки подогретую фасоль Heinz. В этот момент на экране появляется надпись о том, что бобы полны протеина и пищевых волокон, а также не содержат жиры, намекая на аналогичность двух продуктов.

Первоначальная версия рекламы была запрещена ASA, поскольку напрямую сравнивала выпеченные бобы с протеиновым коктейлем, после чего в нее внесли изменения.

В компании MissFits Nutrition, выпускающей белковую продукцию для женщин, заявили, что реклама вредна, поскольку производитель не указал, что помимо высокого содержания белка и волокон, а также низкого содержания жира, фасоль содержит значительную долю сахара.

Представитель Heinz заявил, что компания не преследовала цели заставить людей употреблять фасоль вместо протеиновых коктейлей, а намеревалась с помощью рекламы в легкой форме продемонстрировать питательную ценность запеченных бобов. Он заявил, что бренд не станет переделывать рекламу и, вероятнее всего, вовсе от нее откажется.