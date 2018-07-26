Ростовчанка Мария Лиман стала финалисткой Miss Maxim— 2018

Ростовчанка дошла до финала и достойно выступила

Журнал Maxim огласил итоги ежегодного конкурса на звание самой красивой и сексуальной девушки страны. Участие в нем приняли несколько сотен красоток со всей России. 25 июля, в московском клубе Soho Rooms состоялся финал конкурса Miss Maxim, в котором приняла участие ростовчанка, модель Мария Лиман

За день до окончания интернет-голосования за выход в финал решила побороться и модель из Ростова Мария Лиман. Красавица сразу поднялась на первое место в топе сайта, обойдя конкуренток из Перми, Екатеринбурга и других городов.

Редакция журнала отобрала ростовчанку в десятку финалистов. После представления участниц главный редактор Александр Маленков подчеркнул, что Мария Лиман единственная студентка, которая сражается за титул Miss Maxim-2018. Он сказал, что любит Ростов-на-Дону, отметив красивых брюнеток — донских казачек.

— Я донская казачка. Я могу и в горящую избу войти и коня на скаку остановить, — сказала Мария Лиман. — По этим вопросам обращайтесь ко мне. Могу даже шашкой махать.