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Нос как у Меган Маркл. Что еще просят у пластических хирургов?
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Нос как у Меган Маркл. Что еще просят у пластических хирургов? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Не секрет, что многие девушки готовы лечь под нож, лишь бы выглядеть как любимая знаменитость. Это остается неизменным уже много лет. А вот что постоянно меняется, так это звездные части тела, которые вдохновляют девушек на операции. Рассказываем, какие звезды задают тренды в пластической хирургии сейчас.
Меган Маркл
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Кто бы мог подумать, что когда-то в моде будут естественные носы с горбинкой? За это стоит сказать спасибо Меган Маркл (36). По словам американского пластического хирурга Майкла Самнека, после королевской свадьбы количество запросов на ринопластику резко подскочило. И несовершенный носик Меган (если присмотреться, он с небольшой горбинкой) стал самым популярным.
Кстати, веснушки Меган тоже пользуются популярностью у косметологов. Их можно сделать всего за 250 $. Эффект сохраняется от года до трех лет.
Кендалл Дженнер
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Пока все мечтают о ягодицах Ким Кардашьян (37) и губах Кайли Дженнер (20), Кайли (22) тоже не отстает от сестер. Вот только самой выдающейся частью тела звезды поклонники выбрали… соски. Доктор Норман Роу, пластический хирург в Нью-Йорке, объясняет, что его пациенток вдохновляет уверенность Кендалл, с которой она носит прозрачные вещи без бюстгальтера. Норман уверяет, что процедура проходит совершенно безболезненно и занимает всего 10 минут, да и стоит недорого — около 700 $.
Миранда Керр
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Ямочки на щечках стали визитной карточкой Миранды Керр (35) еще со времен участия в шоу Victoria’s Secret. С тех пор каждая пятая девушка мечтает о такой же милой улыбке. И для тех, кто готов на хирургическое вмешательство, ямочки обходятся всего в 600 $.
Белла Хадид
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В прошлом году феморопластика (подтяжка бедер) стала самым популярным запросом среди пластических операций. А началось все с Беллы Хадид (21), ноги которой многие девушки считают идеалом. Хирурги уверяют, что феморопластика помогает удлинить ноги, сделать их более стройными и пропорциональными. Неудивительно, что ради этого девушки готовы выкладывать почти 3 тысячи долларов.
Эмили Ратаковски
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Без Эмили Ратаковски (27) этот список был бы неполным. И дело не в тонкой талии, стройных ногах или соблазнительной груди. Для многих девушек идеалом стал… пупок Эмили. Оказывается, вертикальный пупок делает торс визуально длиннее и подчеркивает пресс. Кстати, до Эмили обладательницей самого красивого пупка считали Бритни Спирс (36) (он не выходил из моды с 2000-х).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nos-kak-u-megan-markl-chto-eshhe-prosyat-u-plasticheskih-hirurgov/
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