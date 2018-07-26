Виктория Лопырева подвела итоги года в честь своего 35-летия

Сегодня важный день в жизни Виктории Лопыревой — она отмечает юбилей. Модели исполнилось 35лет. Свой день рождения Виктория встречает в Бразилии в компании близких подруг.

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Словно сестры: Лопырева показала моложавую красавицу-мамуСегодня день рождения отмечает родительница Виктории Лопыревой. Телеведущая трогательно поздравила маму с этим событием и показала фото с ней. Поклонники были поражены тем, как молодо выглядит именинница. Ведущая начала праздновать день рождения еще ночью и устроила шумную вечеринку для друзей, которые от души поздравляли модель с юбилеем. Также сегодня утром Виктория решила подвести итоги года в своем микроблоге.

«Я всегда любила День Рождения больше, чем любой другой праздник и всегда его отмечаю. Именно в этот день я подвожу итоги, строю новые планы и начинаю отсчёт нового года, моего года! И, если оглянуться, то с уверенностью могу сказать, что этот год стал самым важным в моей жизни во всех отношениях, и я благодарна Всевышнему и каждому человеку, который встретился на моем пути — за урок, за опыт, за эмоции… плохих и хороших людей не бывает, они нам просто даны для разного и выполняют свою миссию в нашей жизни. Одно могу сказать точно: я никогда ни с кем не соревнуюсь, кроме себя самой», — написала в своем микроблоге Лопырева. Также артистка поблагодарила свою маму за то, что та подарила ей жизнь.

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Поклонники поздравляют модель с днем рождения и в комментариях желают ей всего самого наилучшего. Многие пользователи надеются, что Виктория в скором времени сможет обрести и личное счастье и обзавестись семьей.