Мария Чернобров: «В поезде я проснулась в довольно пикантном положении…»

У меня есть своеобразный дар, который часто спасал, но один раз подставил. Я могу спать везде. Кто-то мучается, что не может уснуть не дома, в гостях, например, не говоря уже о менее удобных местах. Меня же может вырубить везде. За партой на парах, за столиком в кафе, на вокзале, могу покемарить 10 минут в такси, однажды даже стоя задремала. Но лучше даже самой мягкой кровати для меня — поезд. Растянуться на верхней полке и заснуть — особое блаженство. Но однажды это удовольствие вышло боком. Мы тогда отдыхали в Ейске, а потом поехали в Абхазию. Пока добирались — вымотались жутко. Это было так: 2 часа на вокзале, 2 в поезде, 2 на вокзале, 12 в поезде, 2 на вокзале, 3 в поезде.

Когда наконец дождались последнего поезда, который должен был привезти нас в Абхазию, единственное, на что хватило сил — забраться на верхнюю полку. Выключилась моментально. А когда проснулась, люди странно на меня поглядывали. Мужчины прятали улыбки, женщины глядели неодобрительно. В чем дело?! — недомевала я. Что я могла натворить во сне? Ответ нашёлся через минуту. Смахнув морок сна, я обнаружила себя, как какую-нибудь смелую барышню, загорающую на пляже — топлес. О ужас! Видимо, в поезде было жарко, душно и неосознанно я, как дома, стянула с себя мешающие вещи. Стыдно, конечно, впрочем, совесть недолго мучила. Я же не специально!