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Мать погибшей от истощения краснокамской школьницы задержали
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Мать погибшей от истощения краснокамской школьницы задержали 

Уралинформбюро 50 минут назад
Фото: Уралинформбюро
25 июля в Краснокамске задержали мать девочки, погибшей от истощения. Она находится в следственном изоляторе, пишет Properm.ru.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», 16 июля женщина обнаружила 14-летнюю дочь в бессознательном состоянии. Прибывшие на место медики скорой констатировали смерть школьницы. Следует отметить, что незадолго до гибели семиклассница резко похудела. Соседи рассказали, что зимой она плакала и просила поесть. Однако у ее матери другая версия, она утверждает, что в школе девочку кто-то назвал толстой, и она отказалась от еды.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но, по имеющимся данным, женщине переквалифицировали статью.
Ранее по теме: Губернатор Прикамья занялся историей с погибшей от голода девочкой Мать погибшей в Краснокамске школьницы назвала причину ее голодания
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