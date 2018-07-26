Мать погибшей от истощения краснокамской школьницы задержали

25 июля в Краснокамске задержали мать девочки, погибшей от истощения. Она находится в следственном изоляторе , пишет Properm.ru.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», 16 июля женщина обнаружила 14-летнюю дочь в бессознательном состоянии. Прибывшие на место медики скорой констатировали смерть школьницы. Следует отметить, что незадолго до гибели семиклассница резко похудела. Соседи рассказали, что зимой она плакала и просила поесть. Однако у ее матери другая версия, она утверждает, что в школе девочку кто-то назвал толстой, и она отказалась от еды.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но, по имеющимся данным, женщине переквалифицировали статью.

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