Почему вьетнамцы называют русских «глупыми», а русские вьетнамцев «смышлеными»

В 80-90-е, когда я жил в СССР, вьетнамцы называли русских «глупыми». С каких пор так повелось, точно не знаю, но стало устойчивым выражением среди наших партийных работников.

Русские же наоборот называли вьетнамцев, приехавших в Советский Союз, ласково — «смышлеными», но, конечно, надо понимать, что говорили они так только за спиной.

80-90-е годы прошлого века отмечены высоким притоком дешевой рабочей силы, десятки тысяч вьетнамских рабочих (молодых и старых) на самолетах и поездах приезжали в Советский Союз. В то время товары личного пользования в России были в дефиците, поэтому вьетнамцы трепетно относились к своим вещам, берегли тюбики помады, подводку для глаз, украшения, нижнее белье, футболки, юбки, платья, куртки, брюки и электронные позолоченные часы «Ситизен» (Citizen). В то время даже корицу экономили, так как она была дорогой.

Для россиян такая жизнь стала новой нормой. Они получали зарплату и тут же бежали в магазин покупать джинсы, кожаные крокодиловые куртки, электронные наручные часы. Вот заходил ты в автобус или в трамвай и видел различные навороченные штуки. Русские девушки надевали платья, красили губы ярко-красной помадой, веки подводили розовыми тенями, голубой тушью прокрашивали ресницы. По их логике, этого было достаточно, чтобы коллеги восхитились и позавидовали, а молодой человек онемел от красоты, видя такую модель.

Может, именно поэтому русских стали называть «глупыми», а?

А вот мы, вьетнамцы, в то время столкнулись с трудностями бесконечного дефицита. Мы приезжали в СССР, желая изменить жизнь. Российские товары того времени отлично продавались во Вьетнаме, поэтому все имущество вьетнамских партийных работников, над которым они так тряслись, разлеталось с полок магазинов мгновенно.

Я видел, как русские, разинув рты, смотрели на вьетнамцев, несущих в машину все с полок магазинов, что можно было отправить в страну.

Очереди — часть русской культуры того времени, они по сто раз в них вставали и заставляли друзей это делать, чтобы унести больше товаров. А еще русские часто сорились друг с другом из-за пропущенных мест.

Возможно, из-за этого нас и прозвали «смышлеными».

Тут о многом можно рассказывать, но как по мне, основная мысль — это то, что вьетнамцы создали ужасный образ в глазах русских. Бедные, невежественные — все это делает нас не очень.

А русские, в свою очередь, были слишком замкнутыми, экономика того времени была закрытой, не было роскоши, все было в дефиците. Русские хотели любыми способами приблизиться к новой моде, стать красивее, но выходило глупо.