Звезда «Сумерек» Джейми Кэмпбелл Бауэр расстался с дочерью Фила Коллинза после шести лет романа

Лили Коллинз и Джейми Кэмпбелл Бауэр снова расстались — теперь, вероятно, навсегда.

С роковым блондином из «Сумерек» Джейми Кэмпбеллом Бауэром дочь рок-звезды Фила Коллинза Лили Коллинз познакомилась на съемках: оба они снимались в фильме «Орудия смерти: Город костей» в 2012 году. Сыграв влюбленную пару, они спустя некоторое время не избежали романа и в жизни — но настала пора прощаться.

— рассказал друг пары в беседе с The Daily Mail.

Пара уже расставалась в 2015 году, однако вскоре по вновь появившимся в соцсетях комментариям звезд к постам друг друга поклонники поняли, что кризис преодолен.

В июне 2012 года Джейми Кэмпбелл Бауэр разорвал помолвку с актрисой Бонни Райт , известной по роли Джинни Уизли в киносаге о Гарри Поттере . О его романе с Лили Коллинз стало известно всего через месяц после этого.

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Фото:Instagram