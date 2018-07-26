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Звезда «Сумерек» Джейми Кэмпбелл Бауэр расстался с дочерью Фила Коллинза после шести лет романа
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Звезда «Сумерек» Джейми Кэмпбелл Бауэр расстался с дочерью Фила Коллинза после шести лет романа 

WMJ.ru 50 минут назад
Фото: WMJ.ru
Лили Коллинз и Джейми Кэмпбелл Бауэр снова расстались — теперь, вероятно, навсегда.
С роковым блондином из «Сумерек» Джейми Кэмпбеллом Бауэром дочь рок-звезды Фила Коллинза Лили Коллинз познакомилась на съемках: оба они снимались в фильме «Орудия смерти: Город костей» в 2012 году. Сыграв влюбленную пару, они спустя некоторое время не избежали романа и в жизни — но настала пора прощаться.
— рассказал друг пары в беседе с The Daily Mail.
Пара уже расставалась в 2015 году, однако вскоре по вновь появившимся в соцсетях комментариям звезд к постам друг друга поклонники поняли, что кризис преодолен.
В июне 2012 года Джейми Кэмпбелл Бауэр разорвал помолвку с актрисой Бонни Райт, известной по роли Джинни Уизли в киносаге о Гарри Поттере. О его романе с Лили Коллинз стало известно всего через месяц после этого.
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Фото:Instagram
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