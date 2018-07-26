Полиция попросила помочь опознать людей, погибших на рельсах 

Калужский линейный отдел МВД России на транспорте попросил помочь установить личность двух людей, погибших под колесами поезда. Первый несчастный случай произошел вечером 10 августа 2013 года на платформе 140-й километр в Малоярославецком районе. Тогда погибла женщина. Ее приметы: на вид 40-50 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения. Лицо овальное, волосы прямые, длинные, светлые с проседью. Глаза серые. Была одета: серая шуба-безрукавка, черное платье. Вечером 21 декабря 2016 года на железнодорожном пути в районе базы путевой машинной станции (ПМС-101), которая находится недалеко от станции Калуга-2, под колесами поезда погиб неизвестный мужчина. Его приметы: 40-60 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения. Волосы короткие, седые, с залысинами в области лба. Носил бороду и усы небольшой длины. Был одет: черное пальто классического покроя, черные пиджак и брюки, белая рубашка и черные сапоги. Тех, кто располагает информацией, которая может помочь установить личности погибших, просят обращаться в Калужский линейный отдел МВД России на транспорте, либо звонить по телефону (84842) 78-24-53.