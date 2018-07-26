«Завтрак должен быть обильным»: Александр Васильев удивил количеством еды в тарелке

Селфи молодежи с тарелкой еды в наши дни никого не удивить, да и селебрити не отстают от модных тенденций — с завидной периодичностью персональные страницы звезд шоу-бизнеса пестрят изысканными яствами. Решил оставаться в тренде и историк моды Александр Васильев , однако его обильный завтрак утонченным и аристократичным назвать никто не рискнул.

Как заметили многие почитатели таланта модного критика Александра Васильева, в последнее время их любимец избавился от нескольких килограммов, что пошло ему только на пользу. Видимо, Александр придерживается диеты, делает упражнения или просто не пропускает утренний прием пищи, ведь доказано, что регулярные завтраки помогают похудеть. В пользу последней версии красноречиво говорит одна из недавних публикаций в микроблоге знаменитого историка. Время главной трапезы застало Васильева в аэропорту Амстердама, а содержимое его тарелки смогли оценить благодарные подписчики Инстаграма. Надо отметить, что обилие пищи удивило даже самых бывалых фанатов. Кажется, содержимое тарелки вполне можно разделить на двоих, а то и на троих человек, которые не останутся голодными. Сосиски, овощи, картофель, яичница из двух яиц — такой набор точно подойдет для атлета или очень голодного забойщика. Многие, кстати, обратили внимание и на то, как непринужденно кусочек яичницы свисает с тарелки, а кое-то намекнул, что яичное блюдо напоминает бюстгальтер.

«Она вкусно свисает» «Александр, у вас отменный аппетит» «Так вкусно всё…и пусть на подносе, и пусть пластик…Всё равно вкусно, главное в хорошей компании и с хорошим настроением» «Мне кажется многовато будет. В одной тарелке и завтрак и ужин!» «У вас яичко выпало» «Свисающая глазунья смотрится очень стильно. Подозреваю, что фотограф специально так уложил для снимка» «Многовато для завтрака. А как же фигура?» «Вот! Я всем говорю, что завтракать надо „от души“. А мне все „кофе, тостик“» «Глазунья, тосты, колбаска… мммим… а что ещё в тарелочке?» Сам Александр, подписывая такое аппетитное фото, указал: «Помните, что завтрак должен быть обильным и плотным! В стакане чай». Также Васильев сообщил, что любимый многими кофе он практически не употребляет. Эта информация, кстати, тоже вызвала массу вопросов у поклонников.