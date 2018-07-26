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Не шутите с боксером: защитил свою девушку поставив на место сразу трех хулиганов
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Не шутите с боксером: защитил свою девушку поставив на место сразу трех хулиганов 

Trendymen 37 минут назад
Фото: Trendymen
Смелый парень защитил честь своей девушки, раздав на орехи сразу трем хулиганам в присутствии еще десятка их обнаглевших товарищей. Не стал разводить слюни, а просто сделал то, что и должен был сделать настоящий мужик.
Инцидент произошел в Южном Бутово. Николай со своей девушкой Светой зашли вечером в кафе, молодой человек отошел к стойке, вернувшись к столику он увидел нескольких неадекватных господ из числа местного бомонда — они уже приставали к испуганной Свете.
Николая тут же позвали на улицу — «разобраться». Один из старших стал рассказывать, кто они такие и как парочка попала уже сейчас. Тут видимо не выдержал молодой «бык»: он кинулся на парня и тут же, слету, получил такой встречный в бороду, что моментально лег отдыхать. Этого не стерпела пара его дружков. Первый тоже лег сразу — Николай профессионально занимается боксом, второй выдержал два удара. Тут весь гонор местных «авторитетов» вдруг отчего-то пропал и пара смогла спокойно уйти с места неприятных событий. Вот видео камеры наблюдения:
Все правильно сделал!
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