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Девочку, выпавшую из окна Чайковском, перевезут на вертолёте в Пермь
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Девочку, выпавшую из окна Чайковском, перевезут на вертолёте в Пермь 

АиФ Пермь 31 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Выпавшую из окна пятого этажа семилетнюю девочку из Чайковского медики решили перевезти на лечение в Пермь на вертолёте санавиации. Эту информацию сообщили в краевом минздраве.
«Состояние девочки тяжёлое, но стабильное, у неё многочисленные травмы, ушибы внутренних органов и переломы костей», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе минздрава.
Санавиацией ребёнка доставят в краевую детскую клиническую больницу. После падения с высоты её госпитализировали на лечении в отделении эндокринологии. Девочка лежит в больнице с мамой, которая полностью отвечает за нее.
По факту трагедии ведется внутренняя проверка сотрудниками КДКБ и правоохранительными органами.
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