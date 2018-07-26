Девочку, выпавшую из окна Чайковском, перевезут на вертолёте в Пермь 

Выпавшую из окна пятого этажа семилетнюю девочку из Чайковского медики решили перевезти на лечение в Пермь на вертолёте санавиации. Эту информацию сообщили в краевом минздраве.
«Состояние девочки тяжёлое, но стабильное, у неё многочисленные травмы, ушибы внутренних органов и переломы костей», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе минздрава.
Санавиацией ребёнка доставят в краевую детскую клиническую больницу. После падения с высоты её госпитализировали на лечении в отделении эндокринологии. Девочка лежит в больнице с мамой, которая полностью отвечает за нее.
По факту трагедии ведется внутренняя проверка сотрудниками КДКБ и правоохранительными органами.