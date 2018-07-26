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Заменить масло на суперкаре Bugatti Veyron стоит 1,3 млн рублей
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Заменить масло на суперкаре Bugatti Veyron стоит 1,3 млн рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Дорогостоящий суперкар Bugatti Veyronне менее дорог и в обслуживании, и даже такая процедура как замена масляного фильтра обходится их владельцам очень недешево.
Когда владелец СТО Royalty Exotic Cars Хьюстон Кроста узнал, что замена масла в суперкаре Bugatti Veyron у официального дилера стоит 21 тысячу долларов (около 1,3 млн рублей), то решил, что вполне способен справиться и сам с такой несложной задачей.
Однако на деле все оказалось не так просто, и чтобы демонтировать старые и установить новые масляные фильтры, механикам Кроста пришлось попотеть.
Обычно процедура по замене масла и фильтров по силам даже обычному автомобилисту, но в Bugatti Veyron для извлечения отработанных фильтров пришлось практически полностью разобрать автомобиль.
Для сливания отработки мастерам нужно было открутить 16 пробок под днищем. Все происходящее Хьюстон Крост снял на видео.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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