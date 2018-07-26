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Приставы рассказали историю алиментщиков, которые влюбились на приеме
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Приставы рассказали историю алиментщиков, которые влюбились на приеме 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Судебные приставы рассказали историю алиментщиков в Даниловском районе, которые влюбились в друг друга на приеме в отделении УФССП.
Они начали встречаться. Вскоре влюбленная пара стала семьей, и молодожены переехали в Рыбинск. Правда, деньги на содержание детей бывшим супругам они платить не начали. В результате с их официальных зарплат стали удерживаться суммы на алименты.
Потом деньги перестали поступать на счета. Приставы выяснили, что и мужчину, и женщину уволили. Они начали вести аморальный образ жизни и вернулись в Пошехонский район.
В отношении них составили административные протоколы. После супруги нашли работу.
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