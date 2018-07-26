Приставы рассказали историю алиментщиков, которые влюбились на приеме

Судебные приставы рассказали историю алиментщиков в Даниловском районе, которые влюбились в друг друга на приеме в отделении УФССП.

Они начали встречаться. Вскоре влюбленная пара стала семьей, и молодожены переехали в Рыбинск. Правда, деньги на содержание детей бывшим супругам они платить не начали. В результате с их официальных зарплат стали удерживаться суммы на алименты.

Потом деньги перестали поступать на счета. Приставы выяснили, что и мужчину, и женщину уволили. Они начали вести аморальный образ жизни и вернулись в Пошехонский район.

В отношении них составили административные протоколы. После супруги нашли работу.