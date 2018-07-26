25 вещей, которые нельзя делать в православном храме 

По разным опросам, от 60 до 80 процентов жителей России считают себя православными. Из них воцерковленных всего 6-7 процентов. Так что многие не знают, как нужно себя вести в православном храме.
1. Мужчинам нельзя заходить в церковь в головном уборе. Апостола Павла 1-е послание к коринфянам, 11:4-5: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову». 2. Женщина, напротив, не должна заходить в храм с непокрытой головой, причем платок должен целиком и полностью покрывать волосы и закрывать уши. Апостола Павла 1-е послание к коринфянам, 11:4-5: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая». 3. Женщина не должна приходить в храм с ярким макияжем. Лучше перед посещением храма совсем не пользоваться косметикой. В церкви должно сохранять внимание к службе и молитве. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Как тело без души мертво, так и молитва без внимания — мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие всуе». 4. Не стоит входить в храм в шортах и коротких юбках. Для женщины достаточно закрыть колени и надеть любую одежду, которая будет закрывать руки, плечи и грудь. Мужчина должен быть в длинных брюках. Второзаконие, 22:5: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом всяк делающий это». 5. Большинство священников пускают женщину в храм во время критических дней, но она не может участвовать в таинствах. В редких случаях до таинства женщину допустить могут, не не разрешат прикладываться к святым реликвиям. 6. В православных храмах нельзя креститься слева направо. В книге «Псалтирь» сказано в «кратком изъявлении»: «…полагаем я: первое на челе (на лбу) нашем, его же касается вышний рог креста, второе на чреве (на животе) нашем, его же достизает нижний рог креста, третие на правом раме (плече) нашем, четвертое же на левом, ими же знаменуются поперечне простертии концы креста, на нем же распятый за нас Господь наш Иисус Христос руце прострый, вся языки расточенные в концах во едино собра». Католики крестятся слева-направо. Норма католического крестного благословения была утверждена в 1570 году папой Пием V «Благословляющий себя самого… делает крест ото лба к груди и от левого плеча к правому». 7. В церкви следует отключать мобильные телефоны или звук звонка. Храм — место для уединения, и общению с Богом ничего не должно мешать. Если телефон зазвонит во время службы — вам будет стыдно, а окружающим — неприятно. 8. В церкви нельзя шуметь, смеяться и громко разговаривать. В храмах сильная акустика и это может серьезно помешать богослужению. 9. Дети часто еще не умеют правильно себя вести в храме. Если ваш ребенок заплакал, спокойно выйдите с ним из храма. 10. Женщины в храме не могут исполнять функции священнослужителя. Это глубоко закреплено в православной традиции. Диакон Андрей Кураев: «Священник на литургии — это литургическая икона Христа, и алтарь — это комната Тайной вечери. На этой вечери именно Христос взял чашу и сказал: пейте, это Кровь Моя. …Мы причащаемся Крови Христа, которую дал Он Сам, именно поэтому священник должен быть литургической иконой Христа. …Поэтому священнический архетип (первообраз) — мужской, а не женский». 11. В православном храме не рекомендуется сидеть. Исключение составляют люди больные, которые физически не могут стоять всю службу. Исаак Сирин писал: «Всякая молитва, при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва — без души». 12. Если вам необходимо перейти в другую часть храма — не проходите между священником и алтарной частью. 13. Во время богослужения не рекомендуется праздно ходить по храму и здороваться со знакомыми, это мешает прихожанам сосредоточиться на молитвах. Приветствовать знакомых людей стоит молча легким кивком головы. Держаться за руку в храме тоже не принято. Преподобный Лаврентий: «Если нужно тебе уйти с Литургии, то уходи после „Отче наш… А если уже вышли с Причастием Тела и Крови, то стой со страхом и молись на месте, потому что здесь присутствует сам Господь со Архангелами и Ангелами. И если можешь, пролей хоть малую слезу о своём недостоинстве“. 14. Нельзя демонстративно поворачиваться спиной к алтарю во время службы и молитвы. 15. Не заходите в алтарную часть, даже если вам очень интересно. Там могут находиться только служители храма. Изредка туда допускаются представители власти. Шестой Вселенский Собор постановил: „Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входити внутрь священнаго олтаря, но, по некоему древнейшему преданию, отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхощет принести дары Творцу“. 16. Если кто-то рядом с вами ведет себя несоответственно ситуации — лучше промолчать и сосредоточиться на молитве и не делать никаких замечаний в храме. Иоанн Златоуст: „Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным“. 17. В храме нельзя ничего есть, пить и тем более входить в храм в нетрезвом состоянии. По уставу не принято приходить на утреннюю службу на полный желудок. Оступления возможны по немощи. 18. Если вы куда-то торопитесь — лучше не идите в церковь. Поход в храм не терпит суеты, поэтому постоянно поглядывать на часы или спрашивать время у кого-то еще считается неуважительным. Исаак Сирин: „Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве, возненавидь мечтательность, отвергни попечения силою веры, ударяй в сердце страхом Божиим — и удобно приучишься ко вниманию. Молящийся ум должен находиться в состоянии вполне истинном. Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным, произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния божественной истины, вводит в состояние самообольщения и обмана, а потому оно и отвергается в молитве“. 19. В церкви не стоит скрещивать руки за спиной. Откуда появился этот запрет, уже никто не помнит, но лучше не провоцировать окружающих. Скрещивание рук, как и „фига за спиной“ — древнейшие символы защиты и неприятия чего-либо. В общении с Богом следует быть полностью открытым и искренним. 20. В записках о здравии и за упокой не нужно писать фамилии и отчества, а также нецерковные имена. Вносить в список некрещеных, иноверцев и самоубийц тоже не принято. 21. Не стоит вынимать отгоревшие свечи и вставлять свою на их место. Это могут делать лишь служащие храма. 22. В храм нельзя ходить с животными, особенно — с собаками. В Библии собака считается нечистым животным, у иудеев ее считали воплощением всего презренного. 23. Мнение служителей церкви сильно различается относительно неношения нательного крестика в церкви. Некоторые считают, что это большой грех, другие призывают быть терпимее к человеку. Без крестика вас могут пустить в церковь, но к таинствам не допустят. 24. Прикладываясь к иконе, не целуйте лики Христа, Божьей матери и святых. Нельзя целовать рамку иконы, так как этот обычай — отголосок еретической традиции. Целующий раму невольно поддерживают ересь иконоборчества. 25. В церкви и во дворе церкви запрещается курить.