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18 августа станет днём свадеб в Хабаровском крае
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18 августа станет днём свадеб в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Особый ажиотаж молодожёнов в Хабаровском крае вызвала «красивая» дата — 18.08.2018, которая выпадает на субботу. На этот день заявления на регистрацию брака в органах ЗАГС края подали уже 225 пар, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Обычная цифра на субботний день августа — 140-180.
«Период с июня по сентябрь традиционно считается сезоном свадеб. В это время количество желающих зарегистрировать брак в органах ЗАГС Хабаровского края увеличивается вдвое по сравнению с другими месяцами года, и ЗАГСы работают в авральном режиме», — сообщила председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства региона Ольга Завьялова.
Всего по статистике за шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировано более 4 тысяч браков. Из них 2017 — в Хабаровске, 746 — в Комсомольске-на-Амуре. При этом самое большое количество — 1083 зафиксировано в июне. В августе-сентябре ожидается рождение еще более двух тысяч новых семей. Кстати, в 2017 году в регионе было зарегистрировано 10426 браков (на 138 больше по отношению к 2016 году). При этом числе браков в регионе в 1,5 раза превышает количество разводов.
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