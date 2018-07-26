18 августа станет днём свадеб в Хабаровском крае

Особый ажиотаж молодожёнов в Хабаровском крае вызвала «красивая» дата — 18.08.2018, которая выпадает на субботу. На этот день заявления на регистрацию брака в органах ЗАГС края подали уже 225 пар, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Обычная цифра на субботний день августа — 140-180.

«Период с июня по сентябрь традиционно считается сезоном свадеб. В это время количество желающих зарегистрировать брак в органах ЗАГС Хабаровского края увеличивается вдвое по сравнению с другими месяцами года, и ЗАГСы работают в авральном режиме», — сообщила председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства региона Ольга Завьялова

Всего по статистике за шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировано более 4 тысяч браков. Из них 2017 — в Хабаровске, 746 — в Комсомольске-на-Амуре. При этом самое большое количество — 1083 зафиксировано в июне. В августе-сентябре ожидается рождение еще более двух тысяч новых семей. Кстати, в 2017 году в регионе было зарегистрировано 10426 браков (на 138 больше по отношению к 2016 году). При этом числе браков в регионе в 1,5 раза превышает количество разводов.