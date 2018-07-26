Названа дата похорон погибшего в Турции диджея из Башкирии Марселя Нагимова

Сегодня в Башкирии похоронят погибшего в Турции диджея из Уфы, звукорежиссера Марселя Нагимова. Траурная церемония пройдет в Стерлитамаке. Об этом в сети Вконтакте написала его приятельница Виктория Ариткулова.

— Друзья! Провожаем в последний путь нашего друга Марселя. Все желающие могут попрощаться в 12:00 по адресу г. Стерлитамак ул. Худайбердина д.154, подъезд 1, — написала она.

Напомним, турист из Уфы Марсель Нагимов скончался после того, как выпал из номера отеля на 7-ом этаже. По предварительным данным, со слов друзей погибшего, которые находились в тот момент рядом с ним, не выдержали перила. Однако страховая компания отказывается признать случай страховым, объяснив свою позицию тем, что Марсель находился в состоянии опьянения. Близкие погибшего решают в настоящее время вопрос о транспортировке тела на родину для захоронения. Также в связи с гибелью Марселя Нагимова высказался певец Айдар Галимов

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