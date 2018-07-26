Вместо солода — конопля: В Канаде впервые сварили психоактивное пиво

Канадские ученые из небольшой лаборатории в Онтарио впервые сварили пиво на основе корней и стеблей каннабиса. Об этом сообщает издание The Guardian. По словам изобретателей, их методы не новы, но акцент на марихуане был сделан впервые.

Они уверены, никто в мире до них не пытался варить пиво полностью из каннабиса, а тем более не пытался запустить продукт в массовое производство. Обычно производители готовят напиток из ячменя и после добавляют туда конопляное масло. Вкус у нового продукта получается немного сухим, слегка солоноватым и при этом со сладкими нотками.

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25 Июл 2018 в 9:12 PDT Канадские ученые также добавляют, что их пиво не содержит алкоголя и является безглютеновым. В будущем разработчики планируют вывести продукт на мировой рынок. Между тем производители сообщают, что напиток из марихуаны и все его производные несут больше вреда, чем пользы, поэтому им не стоит злоупотреблять.

19 июня 2018 года в Канаде был принят закон, разрешающий употребление марихуаны на всей территории страны. В соответствии с новым законом, начиная с сентября 2018 года, жителям страны разрешается приобретать и употреблять марихуану. Поэтому сейчас бренды ищут способы расширить свой ассортимент продукции.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что легализация каннабиса в Америке способствует его распространению в Европе.