Ещё
Вместо солода — конопля: В Канаде впервые сварили психоактивное пиво
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вместо солода — конопля: В Канаде впервые сварили психоактивное пиво 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Канадские ученые из небольшой лаборатории в Онтарио впервые сварили пиво на основе корней и стеблей каннабиса. Об этом сообщает издание The Guardian. По словам изобретателей, их методы не новы, но акцент на марихуане был сделан впервые.
Они уверены, никто в мире до них не пытался варить пиво полностью из каннабиса, а тем более не пытался запустить продукт в массовое производство. Обычно производители готовят напиток из ячменя и после добавляют туда конопляное масло. Вкус у нового продукта получается немного сухим, слегка солоноватым и при этом со сладкими нотками.
Публикация от Backslash (@tbwabackslash)
25 Июл 2018 в 9:12 PDT  Канадские ученые также добавляют, что их пиво не содержит алкоголя и является безглютеновым. В будущем разработчики планируют вывести продукт на мировой рынок. Между тем производители сообщают, что напиток из марихуаны и все его производные несут больше вреда, чем пользы, поэтому им не стоит злоупотреблять.
19 июня 2018 года в Канаде был принят закон, разрешающий употребление марихуаны на всей территории страны. В соответствии с новым законом, начиная с сентября 2018 года, жителям страны разрешается приобретать и употреблять марихуану. Поэтому сейчас бренды ищут способы расширить свой ассортимент продукции.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что легализация каннабиса в Америке способствует его распространению в Европе.
Пятый канал: последние новости
Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о скорой свадьбе «Дипломы куплены?» — коллега Александра Исакова винит врачей в смерти актера Владимиру Маяковскому — 125. Жизненные перипетии голоса пролетариата
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татуировка на руке ребенка спасла ему жизнь3
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Звезды, которым удалось справиться с наркотиками1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды Красота
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды Здоровье
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
02:55
В чем опасность коллагена
Красота
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение