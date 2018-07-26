В Краснодаре по факту исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Краснодар. 26 июля — Новая Кубань. В краевой столице объявлена в розыск 12-летняя Ксения Байбородова. По факту исчезновения школьницы СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Последний раз девочку видели 23 июля. В этот день она вышла из дома, расположенного по улице Донской, и пропала. По словам матери Ксении, последнее время школьница гостила у бабушки. В настоящее время мобильный телефон подростка не отвечает.

Приметы пропавшей: славянская внешность, рост около 165 сантиметров, среднее телосложение. Волосы девочки выкрашены в розовый цвет, глава голубые. На руках и ногах ссадины, лицо покраснело из-за загара.

Граждан, которые знают о местонахождении Байбородовой, просят сообщить по телефонам: 8 (861) 268-61-76 и 8 (918) 493-73-02.