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В Краснодаре по факту исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
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В Краснодаре по факту исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» 

Новая Кубань 26 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 июля — Новая Кубань. В краевой столице объявлена в розыск 12-летняя Ксения Байбородова. По факту исчезновения школьницы СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Последний раз девочку видели 23 июля. В этот день она вышла из дома, расположенного по улице Донской, и пропала. По словам матери Ксении, последнее время школьница гостила у бабушки. В настоящее время мобильный телефон подростка не отвечает.
Приметы пропавшей: славянская внешность, рост около 165 сантиметров, среднее телосложение. Волосы девочки выкрашены в розовый цвет, глава голубые. На руках и ногах ссадины, лицо покраснело из-за загара.
Граждан, которые знают о местонахождении Байбородовой, просят сообщить по телефонам: 8 (861) 268-61-76 и 8 (918) 493-73-02.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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