Ещё
В Краснодаре пропала 12-летняя девочка, гостившая у бабушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодаре пропала 12-летняя девочка, гостившая у бабушки 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
В полицию краевого центра обратилась мать 12-летней Ксении Байбородовой с заявлением об ее исчезновении. Женщина указала, что дочь несколько дней гостила у бабушки. Днем 23 июля 2018 года она вышла из дома, расположенного по улице Донской в городе Краснодаре, и до настоящего времени не вернулась. Мобильный телефон девочки на звонки не отвечает.
В связи с длительным отсутствием пропавшей, а также сведений о ней, в следственном отделе Карасунского округа Краснодара СКР по краю возбудили уголовное дело об убийстве.
Девочке на вид около 14-15 лет, рост 161-163 см. Она имеет седнее телосложение и славянский тип лица. Лицо после загара красное, волосы до плеч окрашены в розовый цвет, глаза голубые. На руках и ногах у ребенка есть ссадины и царапины.
«В настоящее время высняются все обстоятельства преступления. Проводятся необходимые следственные действия по месту нахождения пропавшей. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Тех, кто обладает информацией о месте нахождения Байбородовой, следователи просят позвонить по телефонам: 8 (861) 268-61-76, 8 (918) 493-73-02.
Напомним, причина смерти 13-летнего подростка, погибшего во время туропопхода в горах Сочи, пока не установлена.
АиФ — Юг: последние новости
«Кавказская война до сих пор в головах». Краевед о том, чему учит история Понимаете ли вы подростков? В Краснодаре пропала 12-летняя девочка, гостившая у бабушки
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татуировка на руке ребенка спасла ему жизнь3
Звезды, которым удалось справиться с наркотиками1
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды Красота
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды Здоровье
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
02:55
В чем опасность коллагена
Красота
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение