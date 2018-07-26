В Краснодаре пропала 12-летняя девочка, гостившая у бабушки

В полицию краевого центра обратилась мать 12-летней Ксении Байбородовой с заявлением об ее исчезновении. Женщина указала, что дочь несколько дней гостила у бабушки. Днем 23 июля 2018 года она вышла из дома, расположенного по улице Донской в городе Краснодаре, и до настоящего времени не вернулась. Мобильный телефон девочки на звонки не отвечает.

В связи с длительным отсутствием пропавшей, а также сведений о ней, в следственном отделе Карасунского округа Краснодара СКР по краю возбудили уголовное дело об убийстве.

Девочке на вид около 14-15 лет, рост 161-163 см. Она имеет седнее телосложение и славянский тип лица. Лицо после загара красное, волосы до плеч окрашены в розовый цвет, глаза голубые. На руках и ногах у ребенка есть ссадины и царапины.

«В настоящее время высняются все обстоятельства преступления. Проводятся необходимые следственные действия по месту нахождения пропавшей. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тех, кто обладает информацией о месте нахождения Байбородовой, следователи просят позвонить по телефонам: 8 (861) 268-61-76, 8 (918) 493-73-02.

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