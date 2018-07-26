Старшая дочь Юлии Пересильд поразила Сеть танцевальным талантом

А сама актриса трогательно высказалась о материнстве.

Юная Анна, дочь популярной актрисы Юлии Пересильд, восхитила поклонников звездной мамы своим танцевальным талантом. Видеоролик, на котором малышка зажигательно отплясывает под музыку, разместила в личном блоге сама знаменитость. Трогательно и забавно высказавшись при этом о материнстве.

Дети… Это то, что не даст тебе расслабиться… Это драйв…

«Это часовые уговоры намазаться кремом от солнца, потом разборки: чей это все-таки был мячик… Потом тонна мороженого, потом, естественно, больное горло, борьба с картошкой фри и кока-колой… Слезы. Смех от осознания глупости всех этих разборок. Нежелание читать Пушкина, слезы матери, что они не любят Пушкина, а он, блин, гений… И снова смех, что мать плачет от нелюбви к Пушкину… Нежелание спать днем, а ведь неплохо бы. Обещание запретить все на свете — и тут же разрешение стоять хоть на ушах… Но близится вечер, страсти потихоньку утихают, все утомлены солнцем, морем и немножко друг другом, и… Вот концерт на крыше… И вот уже счастье».

Ты видишь этих маленьких больших людей и понимаешь, что все не зря. Что они твои… И уж ооочень похожи на тебя, как бы тебе этого не хотелось… Один день из дневника мамы…

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

25 Июл 2018 в 2:51 PDT Напомним, дочь Анну Юлия Пересильд родила в 2009 году, Марию — в 2012. Не так давно режиссер Алексей Учитель косвенно подтвердил, что является отцом девочек. А после стал выходить в свет с малышками. Отметим, мужчина уже не один десяток лет женат на Кире Саксаганской, пара вырастила сына Илью (1992 года рождения).

Недавно Юлия Пересильд объяснила, почему не стремится выйти замуж за отца своих дочек.

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

8 Июн 2018 в 10:28 PDT Фото: Instagram

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