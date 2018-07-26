Вся в маму: старшая дочь Юлии Пересильд унаследовала талант актрисы

Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей — Анну и Марию. Напомним, что лишь в прошлом году артистка перестала скрывать, что отцом двух ее дочерей является Алексей Учитель . Сам режиссер вскоре подтвердил эту информацию и даже отметил, что уже видит в своих детях актерский талант.

Старшая дочь пары Анна действительно уже показывает родителям свои таланты. Накануне вечером Юлия выложила видео, на котором ее дочь танцует. Пересильд очень гордится наследницей и отмечает, что материнство кардинально изменило ее жизнь.

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Поклонники были в восторге от артистичности старшей дочери Юлии и отметили, что из Анны получится прекрасная актриса. Более того, девочка растет точной копией своей знаменитой мамы. Судя по всему, Анна похожа на родительницу не только внешне, но и унаследовала талант и характер Юлии.