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Вся в маму: старшая дочь Юлии Пересильд унаследовала талант актрисы
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Вся в маму: старшая дочь Юлии Пересильд унаследовала талант актрисы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей — Анну и Марию. Напомним, что лишь в прошлом году артистка перестала скрывать, что отцом двух ее дочерей является Алексей Учитель. Сам режиссер вскоре подтвердил эту информацию и даже отметил, что уже видит в своих детях актерский талант.
Старшая дочь пары Анна действительно уже показывает родителям свои таланты. Накануне вечером Юлия выложила видео, на котором ее дочь танцует. Пересильд очень гордится наследницей и отмечает, что материнство кардинально изменило ее жизнь.
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(function ($) {var $el=$ ("#insta-1831526753685058578_1049395925"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Поклонники были в восторге от артистичности старшей дочери Юлии и отметили, что из Анны получится прекрасная актриса. Более того, девочка растет точной копией своей знаменитой мамы. Судя по всему, Анна похожа на родительницу не только внешне, но и унаследовала талант и характер Юлии.
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