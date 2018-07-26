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Анна и Иван. Семья русских переселенцев прижилась в алтайской глубинке
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Анна и Иван. Семья русских переселенцев прижилась в алтайской глубинке 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайский край Копыловы, жившие в бывшей столице Казахстана Алма-Ате, приехали шесть лет назад. Посмотрели на непривычные для горожан условия жизни в самом дальнем селе Курьинского района да и остались здесь навсегда!
О том, как жители заграничного мегаполиса освоились на новом месте, — в материале АиФ-Алтай.
«Здесь жить хочется!»
Бугрышиха — это у черта на куличках. Чем занимаются и на какие средства живут люди этого самого отдалённого посёлка? Рабочих мест там практически нет. Молокозакупщики в поселок не ездят: дороги плохие, транспортные расходы огромные, а объем собираемого молока невелик. Поэтому, большинство бугрышихинских владельцев КРС, принялось за переработку молочного сырья. Наибольшим спросом у местных и заезжих покупателей пользуется домашний сыр. Освоили это дело и Копыловы.
«Когда мы стали оформлять земельный участок в Бугрышихе для личного подсобного хозяйства, бывший в то время главой района Николай Васильевич Башкатов отговаривал нас от этого, советовал поселиться в райцентре, — рассказывает Анна Копылова. — Но нам здесь очень понравилось. Природа в этих краях особенная. Выйдешь рано утром из дома, тишина такая, что в ушах звенит. Вдохнёшь воздух — и жить здесь хочется!».
Копыловы купили старенький домик на окраине села, и уехали назад в Казахстан, оставив зимовать на Алтае двадцатипятилетнего сына Ивана. А чтобы парень не скучал без работы, купили двух коров и парочку телят. Но поняв, что Ивану одному будет очень тяжело справляться с непривычным делом, родители вернулись.
Вскоре на подворье появились две лошади, старенький УАЗик, конная сенокосилка, грабли, и другой инвентарь. Однако «вписаться» в сельский быт у них получилось не сразу. Улыбаясь, Анна Лаврентьевна вспоминает, как потешались сельчане, увидев, что «городские» косят сено на УАЗике, прицепив к нему конную косилку. Кстати, вывезти заготовленное сено с поля им помогли новые соседи.
Своё первое «боевое крещение» новоселы получили в первую сибирскую зиму. Она оказалась очень суровой — морозной и снежной. Но они выдержали. И поняли, что никуда отсюда не уедут.
«В нашем селе люди просто замечательные, — признается хозяйка усадьбы. — Мы в городе не привыкли так много работать, выращивать такие большие огороды, и делать такое количество заготовок. Ко многому пришлось привыкать, многому пришлось учиться. И во всём нам помогали соседи — и в приобретении сельскохозяйственной техники, и в её освоении. А житель посёлка Подпалатцы Александр Александров даже смастерил для нас кухонную мебель».
Неудобство в селе, считают Копыловы, только одно — отсутствие бензина. За ним приходится ехать в Курью. А быт наладить можно. Вот привезла с собой Анна Лаврентьевна автоматическую стиральную машину. «Она не будет работать, — говорили местные. — Воды-то в доме нет». Да, поначалу воду приносили из родника и вручную заливали в стиралку. Со временем выкопали свой колодец, установили в нём насос, проложили до дома водопровод. Теперь в сельском доме своя вода. Как в городской квартире! А сын Иван установил на крышке колодца ещё один насос, от которого вывел шланг за ограду и поставил выключатель. Теперь каждый житель Бугрышихи может прийти или приехать к колодцу и набрать воды.
Молочная река
В хозяйстве Копыловых 13 коров. Молока за день набирается очень много. Охлаждают его в речке, которая протекает недалеко от усадьбы. Оно за ночь становится достаточно холодным. А утром Иван загружает бидоны с молоком со своего подворья и с хозяйств некоторых односельчан в УАЗик и везёт в поселок 8 Марта. Там сдаёт закупщикам.
Приезжающие в село туристы, отведав бугрышихинского молока, восторгаются: «Такого вкусного еще не пробовали!». И это действительно так: вкус здешнему натурпродукту придаёт разнотравье окрестных лугов. А еще большим спросом у гостей пользуются домашние сыры, масло и другая молочная продукция, производство которой наладили на своих подворьях сельчане. Особенно нравятся заезжим горожан, имеющим деревенские корни, топлёное масло.
Глядя на соседей, своё производство молочки наладила и семья Копыловых. Научились делать брынзу, несколько разновидностей плавленых сыров. А для производства масла даже самодельную маслобойку сумели сделать. Правда, производят они всё это в небольшом количестве. В основном молоко сдают, так как решили строить новый дом. По современному проекту, из современных материалов. На будущий год планируют залить фундамент и поставить стены. А уж после того, как отпразднуют новоселье в доме своей мечты, будут решать проблему расширения производства сыров.
А ещё переселенцы планируют наладить в селе выпечку хлеба. И не в электропечах, а в самой настоящей русской печи, которую собираются сложить под уличным навесом. Рядом с печью поставить тандыр, чтобы помимо русских караваев выпекать еще казахские лепёшки. Надеются, что и это новшество придётся по вкусу приезжающим.
Мечты о сырной деревне
«Туристы едут они сюда практически круглый год, — говорит Анна Лаврентьевна. — Даже зимой, стоит только бульдозерам или шнекоротору расчистить до нас дорогу. Едут целыми семьями. Особенно на новогодние праздники, ведь пошла традиция встречать Новый год в лесу у настоящей живой ёлки. Вот если бы для них поставить несколько тёплых домиков, тогда можно было бы продавать им свою продукцию не только в летний период, но и зимой. А то люди едут, восторгаются красотами природы, но жалеют, что негде остановиться».
Сами Копыловы уже отвыкли от «большой цивилизации» и, навещая оставшихся в Алма–Ате родственников, удивляются, как раньше могли жить среди такого шума и загазованности. За прожитые в сибирской глубинке годы они не перестают удивляться огромному количеству снега зимой.
Здесь они впервые столкнулись с тем, что порой, чтобы выйти из дома, нужно откапываться, как из-под завала, а чтобы попасть в сарай к коровам, прокапывать в снегу тоннели. Но искреннего восторга от зимних красот у них всё-таки больше, чем ощущения неудобств. Еще недавних жителей крупного мегаполиса удивил тот факт, что в этом небольшом селе нет воровства. За всё время, пока Копыловы здесь живут, с их подворья ничего не исчезло, и скотина, пасущаяся свободно, никогда не теряется и не пропадает.
Заветная мечта хозяйки дома Анны Лаврентьевны — о внуках. Только вот сын никак не женится. Впрочем, сегодня найти девушку, которая согласится жить в таком отдаленном от «благ цивилизации» селе, как Бугрышиха, очень и очень сложно. Здесь даже начальная школа закрыта на консервацию, так как на следующий учебный год не будет ни одного ученика. Правда, в селе подрастают дети, и есть надежда, что во временно законсервированной школе возобновятся занятия.
Здорово было бы, считают бугрышихинские «казахи», чтобы в село приехало семьи три— четыре таких же, как и они сами, бывших горожан, пожелавших жить в единении с природой. Чтобы село немножко помолодело, и в нём появились новые усадьбы, новые соседи. Чтобы в этом живописный уголок стал прекрасным туристическим центром, а сама Бугрышиха слыла не только на Алтайский край как сырная деревня.
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