В Рыбинске дети уплыли по Волге на самодельном плоту

Далеко не уплыли

Вчера в Рыбинске двое сорванцов собрались в большое речное путешествие. На самодельном плоту. Мальчишки решили сплавиться по по Волге на деревянных паллетах.

Но далеко уплыть не смогли — прямо у берега их заметил прохожий. Мужчина выудил сорванцов из воды.

В соцсетях разгорелись жаркие споры — одни считают, что за мальчишками не уследили родители, другие вспоминают своё озорное дество и полагают, что в проделках ребят нет ничего страшного.

— Родителей привлечь к ответу за такое отношение к детям. Тогда смотреть будут лучше, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске», где и выложили фото, Джульета Примерова.

— Я думал, сейчас все у компов и телефонов. Ан нет! Растут мужики, — считает Андрей Блохин

А как вы относитесь к такому развлечению подростков? Ждем ваших комментариев!