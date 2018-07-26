Ещё
В Рыбинске дети уплыли по Волге на самодельном плоту
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Рыбинске дети уплыли по Волге на самодельном плоту 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Далеко не уплыли
Вчера в Рыбинске двое сорванцов собрались в большое речное путешествие. На самодельном плоту. Мальчишки решили сплавиться по по Волге на деревянных паллетах.
Но далеко уплыть не смогли — прямо у берега их заметил прохожий. Мужчина выудил сорванцов из воды.
В соцсетях разгорелись жаркие споры — одни считают, что за мальчишками не уследили родители, другие вспоминают своё озорное дество и полагают, что в проделках ребят нет ничего страшного.
— Родителей привлечь к ответу за такое отношение к детям. Тогда смотреть будут лучше, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске», где и выложили фото, Джульета Примерова.
— Я думал, сейчас все у компов и телефонов. Ан нет! Растут мужики, — считает Андрей Блохин.
А как вы относитесь к такому развлечению подростков? Ждем ваших комментариев!
76.ru: последние новости
Ярославские красавицы пролетели мимо обложки журнала Maxim Примятая трава и кровь: 76.ru разыскал место, где нашли мёртвую Анну Данилову. Фото «Мне надо успокоиться». Как справляется мама заключённого, подвергнутого пыткам в колонии
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение