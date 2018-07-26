Трагедии на реке Пяку-Пур можно было избежать. Мать двухлетней девочки подозревают в неосторожности

В Пуровском районе следователи возбудили уголовное дело на мать двухлетнего ребенка. Её подозревают в «причинении смерти по неосторожности». Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова.

Напомним, в поселке Пуровск 15 июля утонула двухлетняя девочка. Трагедия произошла на реке Пяку-Пур. В службу спасения звонок поступил в 12:28 от матери погибшей. Она рассказала, что шла по косе с ребенком на руках, ничего не предвещало беды, и вдруг они с дочерью провалились в яму и их закрутило.

Елена Демьянова пояснила, что основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты проведенной процессуальной проверки. Установлено, что в этот день семья из поселка Пурпе вместе со своими малолетними детьми в компании друзей отдыхала вблизи моста на берегу реки Пяку-Пур, на въезде в Тарко-Сале. В какой-то момент женщина, оставшись на берегу одна с двухлетней дочерью, решила присоединиться к компании, которая ранее переправилась вброд на островок, находящийся на расстоянии не менее 147 метров от берега. Она посадила ребенка на плечи и, не зная рельефа дна, не учитывая высокую скорость течения реки, направилась вброд по мелководью в их сторону. При этом подозреваемая не надела на девочку имеющийся спасательный жилет.

Отойдя от берега на расстояние не менее 70 метров, мать оступилась и вместе с дочерью попала в размытую течением яму, глубиной не менее 5 метров. Подозреваемой на помощь бросились мужчины, один из них перехватил ребенка, но из-за сильного течения реки, глубины, отсутствия спасательного жилета на девочке спасти её не удалось. Тело ребенка позже нашли спасатели.

Во время проверки следователи изучили рельеф дна и скорость течения реки на месте происшествия. Проведено медицинское освидетельствование подозреваемой, которое показало, что в момент трагедии женщина не была пьяна. В то же время следствие установило, что с учетом всех обстоятельств происшествия подозреваемая при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть наступившие последствия. Расследование уголовного дела продолжается.