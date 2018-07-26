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Посмеёмся: ведущим «Мисс Екатеринбург» в этом году станет юморист Андрей Рожков
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Посмеёмся: ведущим «Мисс Екатеринбург» в этом году станет юморист Андрей Рожков 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Стали известны подробности финального шоу конкурса «Мисс Екатеринбург». Оно пройдёт 10 августа в ЦК «Урал» (а не в Театре юного зрителя, как в прошлом году). Ведущим станет участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.
Об этом рассказали организаторы конкурса. Решать судьбу участниц, по их словам, будет специально приглашенное жюри. Но зрители конкурса смогут решить, кто из выбывших участниц должен попасть в финал, вопреки позиции судей, и выберут конкурсантку, которая получит звание «Мисс зрительских симпатий».
В этом году на конкурс было подано 220 заявок, после тщательного отбора число претенденток сократилось до 27 (одна из девушек ушла из конкурса по собственному желанию). Сейчас девушки занимаются с фитнес-тренерами, психологами и стилистами, учат танцевальные номера, осваивают сценическую речь и актерское мастерство. Они уже примерили спортивные костюмы от уральского модельера Дмитрия Шишкина.
Посмотреть на всех девочек можно в официальной фотосессии Игоря Усенко (и тут же — проголосовать за наиболее понравившихся). Среди этих девчонок — выпускница кадетского училища, актриса, дзюдоистка, танцовщицы, стилисты, будущие учителя, экономисты и юристы. Узнать о девочках подробнее можно здесь.
В прошлом году конкурс вёл актёр Александр Олешко. А в другие годы ведущими были Алексей Кортнев, Валдис Пельш, Анита Цой, Игорь Корнелюк, Николай Караченцов, Дмитрий Маликов, Михаил Полицеймако, Дмитрий Колдун, Лолита Милявская, Алексей Воробьев и Михаил Боярский.
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