10 отличных фильмов про психиатрические клиники 

К выходу на ivi триллера «Инсомния» Титр собрал еще несколько отличных фильмов про психбольницы. Классику данного жанра («12 обезьян», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Планета Ка-Пэкс») мы намеренно не включали в список.
Внимание! В списке присутствуют не только триллеры и хорроры, но и душевные драмы и уморительные комедии.
Инсомния
No dormirás, 2018
Bowfinger International Pictures
Инсомния
Эксцентричная театральный режиссер Альма Бём решает выйти на новый уровень творчества: вместе со своей труппой она запирается в заброшенной психиатрической клинике и заставляет актеров жить и сутками репетировать постановку. Вскоре изможденные актеры начинают медленно сходить с ума.
Институт Роузвуд
The Institute, 2017
Campbell Grobman Films
Институт Роузвуд
Балтимор, конец XIX века. Не в силах самостоятельно справиться с депрессией, Изабель, только что потерявшая родителей, обращается за помощью в психиатрический центр Роузвуд. Однако вместо чутких врачей и качественного лечения в Роузвуде девушку ждут жестокие эксперименты и бесчувственный персонал.
Обитель проклятых
Eliza Graves, 2014
Icon Productions
Обитель проклятых
Выпускник Оксфорда, молодой талантливый доктор Эдвард, приезжает на стажировку в психиатрическую клинику. С первого же для лечебница и ее обитатели кажутся новичку подозрительными — кажется, будто больница находится под полным контролем не врачей, а их больных пациентов.
Мой парень — псих
Silver Linings Playbook, 2012
The Weinstein Company LLC Мой парень — псих
Пэт, вернувшийся из восьмимесячного пребывания в психиатрической больнице, хочет жить прежней жизнью и восстановить отношения со своей бывшей женой. Только как это сделать, когда все вокруг видят тебя психом, друзья и семья не хотят слушать, а подойти к любимой женщине запрещено законом?
Запрещенный прием
Sucker Punch, 2011
Cruel & Unusual Films
Запрещенный прием
По трагичной случайности юная девушка попадает в психологическую клинику, где ее ждут серые стены, жесткий труд, сильные медикаменты и, как итог, лоботомия. Чтобы спастись от беспросветной реальности, причиняющей ей боль, девушка придумывает свой фантастический мир, в котором она может быть супергероем.
Тронутые
The Road Within, 2014
Amasia Entertainment
Тронутые
У Винсента умирает мама, и право опеки передают его отцу. Вот только отец давно не общался с сыном, много лет назад развелся с женой и теперь больше думает о карьере, чем о собственном ребенке. В скором времени Внсент попадает в клинику для душевнобольных, влюбляется в девушку и отправляется в самое странное путешествие в своей жизни.
Я киборг, но это нормально
Ssa-i-bo-geu-ji-man-gwen-chan-a, 2006
Joy Fund
Я киборг, но это нормально
Фантастическая остроумная мелодрама о девушке, которая в один прекрасный день решила, что она — киборг, а значит, ничто человеческое ей не нужно. Но другой пациент клиники, повторяющий черты характера других людей, докажет ей, что она неправа.
Это очень забавная история
It’s Kind of a Funny Story, 2010
Focus Features
Это очень забавная история
У Крейга есть любящая семья (которая его не слушает), близкие друзья (которые его игнорируют), а летом его ждут увлекательные бизнес-курсы (от которых героя буквально тошнит). От такой «счастливой» жизни парень готов уже сброситься с моста. Но прежде, чем сделать глупость, он решает побеседовать с врачом.
Призраки Элоиз
Eloise, 2016
Buy Here Pay Here Entertainment
Призраки Элоиз
Четверо бесстрашных и отчаянных друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Ребятам предстоит найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но вместо экстрима, денег и «отвязного» отдыха им придется встретиться со своим темным прошлым.
Палата
The Ward, 2010
A Bigger Boat
Палата
Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице. Вместе с ней лечатся еще четыре девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит странные пугающие звуки и понимает, что пациентки тут не одни. Девушки начинают исчезать, и героиня понимает, что должна как можно скорее выбраться отсюда.