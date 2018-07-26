6 упражнений, которые улучшат растяжку и помогут сесть на шпагат

Складка

Фото: Кирилл Ском

Садитесь на пол, выпрямите перед собой обе ноги (колени сгибать нельзя) и поставьте их вместе.

Тянитесь низом живота к ногам, складываясь в тазобедренных суставах и при этом не округляя спину. Задержитесь в этом положении на 30 секунд.

Положить живот на бёдра получится далеко не сразу — по крайней мере, старайтесь приближаться к ногам с каждым выдохом.

Сделайте три подхода по одной минуте.

Упражнение на растяжку квадрицепса

Становитесь прямо, сделайте выпад назад и поставьте колено на пол. Если вам сложно держать баланс, можете положить свободную руку на пол или стул.

Возьмите правую стопу любой рукой (вам должно быть удобно) и тяните её — стопу — к ягодицам на выдохе.

Сделайте три подхода по 30 секунд. Затем повторите с другой ногой.

Скручивания

Фото: Кирилл Ском

Садитесь на пол, выпрямите ноги и поставьте их вместе.

Затем согните левую ногу и поставьте стопу рядом с правой ногой выше колена. Скрутитесь влево. Правая рука держится за левое бедро.

Наклоните корпус к правой ноге. Постарайтесь ухватиться за щиколотку или стопу правой ноги и положить плечо на бедро. Расправьте грудь.

Сделайте три подхода по 30 секунд. Затем повторите на другую сторону.

«Ягодичная» стойка

Фото: Кирилл Ском

Становитесь прямо, спина ровная, стопы на ширине плеч.

Положите правую стопу на левую ногу — чуть выше колена. Опуститесь вниз — чуть выше параллели бедра с полом. Вы должны почувствовать, как тянется задняя поверхность бедра правой ноги. Выпрямите руки вперёд, чтобы удержать баланс.

Сделайте четыре подхода по 15 секунд. Затем смените ногу.

Кошка

Примите позу ребёнка: садитесь на колени, опустите корпус, положите живот на бёдра, вытяните руки вперёд, ладони и глаза смотрят вниз.

Расставьте колени на ширине плеч. Начинайте постепенно тянуться руками вперёд, поднимая таз и опуская грудь на коврик.

Вытягивайтесь и в конечной точке выпрямите руки. Примите позу змеи: ноги вытянуты, бёдра лежат на полу, при этом тазовые кости не касаются пола, голова откинута назад, ладони плотно прижаты к полу, пальцы смотрят вперёд, в спине прогиб.

Теперь примите исходное положение: касаясь грудью пола и поднимая таз, медленно вернитесь в позу ребёнка.

Сделайте три подхода по десять раз. После выполнения всех подходов примите позу ребёнка на 10—20 секунд — для компенсации.

Замок за спиной

Фото: Кирилл Ском

Ложитесь на пол на живот. Ноги вместе.

Уведите руки назад и сцепите кисти в замок. Сведите лопатки. Потяните руки вверх — так высоко, насколько это возможно (вам должно быть комфортно).

Сделайте три подхода по 15 секунд.

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Фотограф: Kirill Skom, инстаграм @frozenbite

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