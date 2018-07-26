«Пристрелите меня первым»

Его вспоминают человеком с шестью телефонами, живущим в самолете. Разрываясь между Турином и Детройтом, он заслужил доверие акционеров, вернув Fiat к прибыльности и осуществил слияние итальянского концерна с Chrysler. В Италии его называли «il Dottore», в США просто «The Boss», а любили за так называемый real talk — с такой прямолинейностью и честностью не говорил ни один топ-менеджер автоиндустрии со времен Боба Лутца.

Про воскрешение Fiat

«Всякий раз, когда вы открывали итальянскую газету, вы видели заголовки: Fiat потерял больше денег; новая модель Fiat провалилась; на заводе Fiat забастовка. Еще более тревожным было то, что за три года компания поменяла четырех руководителей. Представьте, что в июне 2004 года я стал пятым парнем, пытающимся реанимировать то, что всем давно считали трупом».

«Следуя принципам Энцо Феррари, мы всегда будем продавать на один Ferrari меньше, чем хочет рынок. Эта политика не изменится никогда».

Про Ferrari на автопилоте:

«Если это случится, то пристрелите меня первым».

Об одежде:

«Я люблю почти что монашескую простоту. Это вопрос расстановки приоритетов. Все мои чертовы брюки и свитера одинаковые, все рубашки синие. Меня это не смущает, а только делает все проще. Где бы я ни жил, у меня везде одинаковая одежда. В Италии, Швейцарии, даже в этом чертовом самолете. Это просто не имеет значения».

И еще об одежде:

«Я давно решил носить черные брюки и черные свитера, потому что иначе мне пришлось бы тратить три секунды утра на выбор между черным и синим. А я не хочу тратить на это три секунды».

Про Jeep Commander:

«Он непригоден для использования человеком. Несколько клиентов его купили, но я не знаю, почему».

Об Илоне Маске:

«Мы работаем в очень медленной индустрии — принятие решения может занять бесконечность, а Илон двигается со скоростью ракеты. И самый большой страх — остаться где-то позади».

Про будщее Tesla:

«Я убежден, что Илон проделал феноменальную работу по маркетингу Tesla, но экономическая модель его бизнеса никуда не годится».

Про электромобили в целом:

«Я думаю исследования, которые показывают, что с помощью электромобилей мы собираемся спасти планету, — полный вздор».

Про убытки от электрического Fiat 500e в США:

«Я надеюсь, вы никогда его не купите, потому что каждый раз, когда я продаю один из них, мы теряем 14 000 долларов».

Про детройтскую Большую тройку

«Может, мы самые маленькие в Большой тройке (GM, Ford , Fiat-Chrysler), но из всех трех ее членов не самые тупые».

Про Maserati Levante:

«Когда я вижу на улице Range Rover, то моя кровь закипает, потому что мы можем сделать тоже самое, и мы сделаем».

Про достижения в жизни:

«Значимость настоящего лидера не измеряются тем, чего он достиг за время своей карьеры, а тем, что он за это время дал, какое наследие оставил после себя». /m