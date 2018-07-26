Почему русские не ели мясо кролика

Мясо кролика содержит огромное количество витаминов и полезнейших микроэлементов: витамины группы В и С, никотиновую кислоту, фтор, кобальт, железо, фосфор, марганец, лецитин. Оно очень питательно и во многих отношения гораздо лучше свинины, говядины и других видов мяса.

Крольчатина содержит минимум холестерина, поэтому считается ко всему прочему еще и диетической. Замена других видов животного белка мясом кролика является великолепной профилактикой атеросклероза.

Запрет на крольчатину на Руси

Несмотря на все описанные полезные свойства мясо кролика на Руси очень долгое время было под запретом. По религиозным соображениям оно считалось нечистым. Это положение изменилось только в 1650-х годах, когда русская православная церковь претерпела раскол. В это время благодаря реформе Патриарха Московского Никона старинные церковные традиции были упразднены, а богослужение на Руси унифицировано по греческому канону. Это положение сохраняется до сих пор. По Никоновской реформе запрет на крольчатину был снят. Приверженцы старинных канонов — старообрядцы — в конце 1660-х были преданы анафеме. Интересно, что современные старообрядцы, проживающие на территории России, Польши, Литвы и других стран, до сих пор строго придерживаются правил и мясо кролика не едят.

Причины запрета

По старинным канонам крольчатина и зайчатина приравнивались к мясу кошек и собак. Но гораздо более важным моментом считался прямой религиозный запрет, присутствующий в Старом Завете. В 11-ой главе книги Левита так и указано: запрещено есть «зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас.» К таким «нечистым» животным относились также верблюды и свиньи. По ветхозаветному предписанию чисто только мясо животных с раздвоенными копытами, которые питаются травой (жуют жвачку). Свиньи, верблюды и кролики не соответствуют этому определению, поэтому являются своеобразными «выродками» в живой природе. Употребление в пищу их мяса загрязняет организм и, что гораздо важнее, душу. Почему именно нельзя питаться « нераздвоеннокопытными жвачными животными», в Библии конкретно не объясняется. Старообрядцы считают, что таков закон Бога, значит, его надлежит слушать и неукоснительно исполнять. Задаваться вопросами в этом случае означает сомнение в Слове Божьем, гордыню и грех. Подобные запреты на поедание разных видов мяса или совершение некоторых действий являлись в какой-то степени испытанием веры. Истинно верующий человек обязан без сомнений доверять мудрости Бога, полностью вверяя ему свою жизнь. Не едят кроликов не только старообрядцы, но также и иудеи. У них крольчатина — такое же грязное мясо, как и свинина.