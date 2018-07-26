Библиотека № 169 приглашает на лекцию о кошках

8 августа в 15.00 в библиотеке № 169 «Проспект» состоится лекция для детей «Усатый полосатый», посвященная Международному Дню кошек.

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare».

Цель праздника — привлечь внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Вход свободный.

Без возрастных ограничений.

Адрес: м. Тропарево, Ленинский проспект, 127.

Телефон: 8 (495) 438-95-10