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Библиотека № 169 приглашает на лекцию о кошках
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Библиотека № 169 приглашает на лекцию о кошках 

Наш Теплый стан 1 час назад
8 августа в 15.00 в библиотеке № 169 «Проспект» состоится лекция для детей «Усатый полосатый», посвященная Международному Дню кошек.
Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare».
Цель праздника — привлечь внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.
Вход свободный.
Без возрастных ограничений.
Адрес: м. Тропарево, Ленинский проспект, 127.
Телефон: 8 (495) 438-95-10
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