Классика рока — биография Мика Джаггера

Английский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист легендарной рок-группы The Rolling Stones Майкл Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде (графство Кент). Его отец был преподавателем физкультуры, а мать участвовала в работе ассоциации консерваторов.

Майкл учился в Лондонской школе экономики и политических наук. Учебное заведение особо не интересовало Майкла, единственное, что ему нравилось — это уроки пения. Петь он старался как можно громче, и однажды настолько увлекся, что откусил себе кончик языка. В конце концов он ушел из школы, поскольку образованная им вместе с Брайаном Джонсом Китом Ричардсом группа «The Rolling Stones» становилась все популярнее.

Мик Джаггер и Кит Ричардс познакомились на игровой площадке. В 1958 году Джаггер стал участником блюзовой группы «Little Boy Blue & The Blue Boys». Кит поступил в школу искусств, где познакомился со старым другом Мика и его коллегой по «Little Boy Blue» Диком Тэйлором. При очередной встрече Майка и Кита товарищи сошлись на том, что Кит должен пройти прослушивание в «Little Boy Blue & The Blue Boys». В 1961 году Майк Джаггер стал Миком Джаггером.

К тому времени Брайан Джонс покинул «The Ramrods», в которой он играл на альт-саксофоне, и переехал в Лондон. Он устроился гитаристом в «Blues Incorporated», мечтая о создании собственной группы, куда хотел пригласить своего друга и коллегу, блюзового пианиста Яна Стюарта. В «Blues Inc.» играл и Чарли Уоттс . В конце года произошло знакомство Брайана с Миком и Китом. Они часто играли вместе, ангажируя также Дика Тэйлора и Яна Стюарта. В 1962 году в «Jazz News» впервые промелькнуло название «Rolling Stones». А 12 июля состоялось первое официальное выступление группы в лондонском клубе «Marquee».

В сентябре Дик Тэйлор покинул команду, а в декабре Билл Уаймен официально присоединился к группе как басист.

В январе 1963-го к «Stones» присоединился Чарли Уоттс, сменив Мика Эйвори. Образ, созданный Джаггером на сцене, уникален. Его голос, временами грубый, временами женственный и мягкий, толстые губы, похотливая улыбка, недвусмысленные сексуальные движения на концертах перед многотысячной толпой, агрессия, энергичность, и вместе с тем, дурашливость и кривляние — все это сделало Джаггера одним из самых популярных рок-фронтменов.

Заслуги Джаггера на музыкальном поприще были высоко оценены — к 60-летнему юбилею королева Елизавета II посвятила Джаггера в рыцари. В одном из интервью Мик Джаггер, сравнивая 1968 и 1998 года, сказал, что раньше в троице «Секс, наркотики и рок-н-ролл» секс стоял на первом месте, а теперь на его месте наркотики. Сейчас Джаггер заявил, что бросает пить, курить и принимать наркотики. Причиной такого решения стало беспокойство о собственном здоровье, ведь Джаггер уже немолодой.

— Я дорожу своим добрым именем и не желаю прослыть старой развалиной. Ведь мы все еще «звезды», хоть и со статусом «живых легенд»! — заявил Мик Джаггер.

В 2010 году Мик Джаггер создал новую группу, получившую название «SuperHeavy» («Супертяжелый»). В ее состав вошли Мик, бывший участник проекта «Eurythmics» Дэйв Стюарт, младший сын Боба Марли Дэмиан, певица Джосс Стоун и индийский композитор Рахман, известный, в частности, по саундтрекам к фильмам Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» и «127 часов». «SuperHeavy» записали ряд песен и даже сняли клип на песню «Miracle Worker».

В 2012 году Мик Джаггер принял участие в знаменитом stand-up comedy шоу — «Saturday Night Live», где не только выступил как исполнитель совместно с «Foo Fighters и Arcade Fire», но и продемонстрировал свои актерские способности в жанре миниатюр.

Личная жизнь

Мик Джаггер дважды был женат: сначала на никарагуанке Бьянке Джаггер (1971—1979 гг.), затем на модели Джерри Холл (1990—1999 гг.). У него восемь детей от пяти женщин:

от певицы Марши Хант — дочь Кэрис Хант Джаггер;

от первой жены Бьянки Джаггер — дочь Джейд Шина Джезебел Джаггер;

сын Джеймс Лерой Огастен Джаггер;

дочь Джорджия Мэй Айиша Джаггер;

сын Габриэль Люк Борегард Джаггер;

от короткого романа с Лусианой Гименес — сын Лукас Морис Морад Джаггер;

Мик проживал с американской фотомоделью и стилистом ЛʼРен Скотт в период с 2001-го до ее смерти в 2014 году. В декабре 2016-го 29-летняя балерина Мелани Хамрик родила 73-летнему Мику Джаггеру сына.