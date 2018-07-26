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Подросток лег на рельсы перед трамваем в Ижевске
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Подросток лег на рельсы перед трамваем в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подросток лег на рельсы перед движущемся трамваем. Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети ВКонтаке.
На видеоролике видно, что парень лежит на трамвайных путях на улице Карла Маркса рядом с остановкой «ЦУМ». Вокруг него стоят еще четверо ребят — 2 мальчика и 2 девочки. Они пытаются оттащить его с рельсов, но он сопротивляется. Тем временем, на подростков едет трамвай, который затормаживает прямо перед ними. Через несколько секунд ребятам все-таки удалось убрать своего друга с трамвайных путей. Взяв его за ноги и руки, они переместили пярня на дорогу.
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