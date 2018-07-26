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Саратовский избирком зарегистрировал кандидатов на довыборы в Госдуму
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Саратовский избирком зарегистрировал кандидатов на довыборы в Госдуму 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
На очередном заседании в избирательной комиссии Саратовской области обсудили регистрацию кандидатов на довыборы в депутаты Государственной Думы. Они пройдут 9 сентября.
Кандидатуру Евгения Примакова ("Единая Россия") по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 комиссия одобрила единогласно.
Кроме того, по 163 Саратовскому округу была зарегистрирована Ксения Свердлова ("Яблоко"), по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 — Илья Козляков ("Яблоко").
Также были утверждены по Саратовскому одномандатному округу №163 — Светлана Березина и по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 Надежда Скворцова (обе "Справедливая Россия").
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