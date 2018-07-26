В Малмыжском районе из-за недосмотра врачей умерла 3-месячная девочка: возбуждено уголовное дело

В Малмыжском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения малолетней девочке смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Малмыжским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, жительница Малмыжского района в июне 2018 года обратилась на прием к участковому врачу-педиатру КОГБУЗ «Малмыжская ЦРБ» в связи с нехваткой ее трехмесячной девочке молока.

Находясь на приеме, в ходе осмотра малышки каких-либо признаков болезни, отклонении здоровья выявлено не было.

Женщину записали на прием к областным специалистам, а также была выписана бесплатная смесь для кормления.

«21 июня 2018 года у девочки резко ухудшилось состояние здоровья — появились судороги, она побледнела, в результате чего ее госпитализировали в больницу. На следующее утро была констатирована смерть малышки. Согласно заключению экспертизы, причиной этого стала двухсторонняя пневмония», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Таким образом, в действиях медицинских работников, проводивших осмотр девочки, могут иметься недостатки при оказании медицинской помощи, повлекшее наступление смерти.

Следователи после проведения доследственной проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела для более детального исследования произошедшего и установления виновных лиц.

К настоящему моменту допрошены потерпевшие, изъята необходимая документация, назначена омиссионная судебно-медицинская экспертиза качества оказания медицинской помощи. Расследование продолжается.

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