Немец умный, но недалекий

Журналист одной из немецких газет Андреас Руттенауэр заявил, что чемпионат мира 2018 превратил «русских в людей». Об этом он пишет в своем материале под названием «Как русские становятся людьми».

В публикации говорится об изменениях, которые ЧМ-2018 привнес в Россию. По мнению Руттенауэра, на время турнира все фанаты с Fan ID получили право на улыбки полицейских и мелкие нарушения. Таким образом, документ стал чем-то вроде «универсальной лицензии».

По словам обозревателя, под конец ЧМ-2018 все стало возвращаться в прежнее русло и сотрудники правоохранительных органов вновь стали грубыми. Журналист считает, что чемпионат мира «превратил русских в людей» лишь на четыре недели.

Руттенауэр пишет о том, что многие жители России мечтают переехать за границу. Он сообщает, что россияне устали от коррупции, цензуры в интернете, а также от нецелесообразных бюджетных трат.

Также немецкий журналист высказал мнение, что многие западные туристы представляли Россию более советской, чем она есть на самом деле. Иностранцы были удивлены позитивной атмосфере в стране-хозяйке ЧМ-2018.

Предполагаю, что не все в порядке с такими заявлениями гостя ЧМ-2018. Ну, кто ты такой, Руттенауэр, кто? У тебя есть право судить народы и страны? Приехал, поглядел и на тебе, «русские тоже люди». А вы, господин судья Руттенауэр, а вы кто? И откуда у вас права судить и говорить «последнюю правду»?

Нехорошо обижать и оскорблять народы и страны, таково мнение автора этих заметок, нехорошо. Что бы вы не думали там и какие бы выводы не делали из увиденного. Потому что на все надо иметь право, господа, буквально на все. Есть ли оно у вас это право?