Ещё
Немец умный, но недалекий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немец умный, но недалекий 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Журналист одной из немецких газет Андреас Руттенауэр заявил, что чемпионат мира 2018 превратил «русских в людей». Об этом он пишет в своем материале под названием «Как русские становятся людьми».
В публикации говорится об изменениях, которые ЧМ-2018 привнес в Россию. По мнению Руттенауэра, на время турнира все фанаты с Fan ID получили право на улыбки полицейских и мелкие нарушения. Таким образом, документ стал чем-то вроде «универсальной лицензии».
По словам обозревателя, под конец ЧМ-2018 все стало возвращаться в прежнее русло и сотрудники правоохранительных органов вновь стали грубыми. Журналист считает, что чемпионат мира «превратил русских в людей» лишь на четыре недели.
Руттенауэр пишет о том, что многие жители России мечтают переехать за границу. Он сообщает, что россияне устали от коррупции, цензуры в интернете, а также от нецелесообразных бюджетных трат.
Также немецкий журналист высказал мнение, что многие западные туристы представляли Россию более советской, чем она есть на самом деле. Иностранцы были удивлены позитивной атмосфере в стране-хозяйке ЧМ-2018.
Предполагаю, что не все в порядке с такими заявлениями гостя ЧМ-2018. Ну, кто ты такой, Руттенауэр, кто? У тебя есть право судить народы и страны? Приехал, поглядел и на тебе, «русские тоже люди». А вы, господин судья Руттенауэр, а вы кто? И откуда у вас права судить и говорить «последнюю правду»?
Нехорошо обижать и оскорблять народы и страны, таково мнение автора этих заметок, нехорошо. Что бы вы не думали там и какие бы выводы не делали из увиденного. Потому что на все надо иметь право, господа, буквально на все. Есть ли оно у вас это право?
ИноСМИ: последние новости
Они выжили в трагедии на острове Утёйя Филипп бросил вызов Путину. Для 20-летнего юноши это возымело серьезные последствия Мария Бутина была по-настоящему классной девушкой Национальной стрелковой ассоциации
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татуировка на руке ребенка спасла ему жизнь3
Звезды, которым удалось справиться с наркотиками1
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды Красота
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды Здоровье
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
02:55
В чем опасность коллагена
Красота
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение