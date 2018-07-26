Смартфон, наркотики и любовь к наградам: «человеческие слабости» кировских депутатов

Репутационные потери

Из-за несдержанности и нетерпимости к критике вполне мог лишиться кресла депутата областного парламента единоросс Сергей Гущин . Весной прошлого года в прокуратуру Следственный комитет поступило заявление от котельничского подростка Дмитрия Метелева. Школьник утверждал, что депутат Гущин вместе с сыном год назад угрожал ему расправой.

Подросток отмечал, что народный избранник угрожал ему из-за активности последнего в соцсетях: там Метелев критиковал итоги выборов в заксобрание, писал, что Гущин — далеко не самый лучший кандидат на депутатское кресло, и нелестно отзывался о деятельности колхоза, который он возглавляет. Позже на сайте КПРФ была опубликована аудиозапись разговора, на котором мужчина — предположительно Гущин — в грубой форме объясняет подростку, что так делать нельзя.

Прямых угроз в аудиозаписи не прозвучало, но разговор состоялся весьма неприятный. Предполагаемый Гущин не скрывал своего крайнего недовольства и, не стесняясь в выражениях, давал понять, что критиковать его деятельность подростку не стоит. «Свобода слова? Грамотные все стали, пора вас на место ставить, — говорил подростку мужчина. — Еще раз напишешь неправду, тогда узнаешь, что такое свобода слова. Мне наплевать на ЛДПР , которую не видно годами, и на тебя в том числе… Мне 50 лет, а я с тобой, засранцем малолетним, разговариваю».

Полиция в этом инциденте состава для возбуждения дела не нашла. Сам же депутат не объяснял, что побудило его выяснять отношения с подростком. Депутаты от ЛДПР пытались поднять вопрос о моральной стороне поступка Гущина, но не нашли понимания у коллег. На этом инцидент был исчерпан. Гущин и сейчас является депутатом, но недавно покинул пост главы комитета по социальным вопросам. Эксперты считают, что причиной ухода стал внутрифракционный конфликт.

Спортивное прошлое

Поведение Гущина критиковали не только представители ЛДПР, но и глава кировских коммунистов Сергей Мамаев , который тоже далеко не всегда вел себя корректно по отношению к политическим оппонентам. Чрезмерная вспыльчивость в 2014 году чуть не лишила Мамаева возможности участвовать в гонке за кресло губернатора. После одного из телеэфиров доверенное лицо кандидата в губернаторы Кировской области Александра Жданова Вячеслав Мишин заявил, что Мамаев угрожал ему расправой.

Позже выяснилось, что депутата разозлил вопрос Жданова о его спортивном прошлом. «Вы на всех мероприятиях говорите, что являетесь мастером спорта по боксу. Покажите, пожалуйста, удостоверение о том, что вы таковым являетесь», — попросил Мишин кировского коммуниста.

Позже СМИ отмечали, что Мишин ударил Сергея Павлиновича по самому больному, — выразив сомнения в спортивной квалификации Мамаева, которой депутат очень гордился. Более того, в СМИ публиковался ответ кировского минспорта, согласно которому с 1974 по 2012 год звание мастера спора ему не присваивалось. Сам Мамаев этот факт отрицает и в интервью нередко рассказывает о своих спортивных достижениях. «Я тебе одной левой всю голову размозжу, — заявил тогда Мишину Мамаев. — Я мандат свой, как говорится, который я получил, никакому сопляку больше показывать не намерен, понял? Одной левой я с тобой отстою, и ты упадешь и умрешь, понимаешь, сынок. И не болтай больше — еще раз так сделаешь, я тебе печень намотаю на кулак, понял?»

Мишин жаловался, что после угроз у него ухудшилось самочувствие, поднялось давление, и он был вынужден обратиться за медпомощью. Он также обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении Мамаева, но прямых угроз правоохранительные органы в словах депутата не нашли.

Сам коммунист позже признался, что не сдержался, и пообещал оплатить лекарства, выписанные Мишину «при стрессах, страхах, повышении давления». Кандидат в губернаторы пояснил, что в сеть была слита малая часть разговора, — во второй депутат предложил Мишину сразиться на ринге, чтобы выяснить, кто из них прав. Правда, спустя несколько дней Мамаев переадресовал свой вызов. Он заявил, что провокация была устроена по просьбе Никиты Белых , и предложил ему сразиться на ринге. Никита Юрьевич вызов проигнорировал.

Наркотики в чехле для лыж Обвиняли кировских депутатов и в гораздо более серьезных «слабостях». Взяточничеством и присвоением сейчас уже никого не удивишь, вот перевоз наркотиков через границу — это для народного избранника уже что-то новое. Наверное, так рассуждал директор компании «УКС Авитек» и экс-депутат кировской гордумы от «Единой России» Алексей Лопаткин, когда в состоянии наркотического опьянения пытался завезти в страну 5,3 грамма кокаина. Таможенники обнаружили запрещенные вещества в чехле для лыж, когда досматривали Лопаткина по прилету из Милана.

Впрочем, находились и те, кто заявлял, что Лопаткин стал жертвой интриг и наркотики ему подбросили. Знакомые депутата отмечали, что ни один человек в здравом уме не повезет кокаин через границу, зная, что весь багаж там тщательно досматривается. Выдвигались мнения, что вещества бизнесмену подбросили конкуренты. И все же большинство горожан относились к этой версии скептически, отмечая, что наркотики нашли не только в чехле, но и в крови, а туда их «подбросить» конкурентам было бы сложно. С этим согласился и суд: желание привезти с собой из Милана «море положительных эмоций» в итоге стоило Лопаткину четырех лет лишения свободы. Впрочем, срок получился сравнительно небольшим — экс-депутат свою вину признал и сотрудничал со следствием.

Дорогие смартфоны

Другой депутат гордумы — экс-директор КОГАУ «МФЦ» Александр Ананьев — в прошлом году поплатился за любовь к модным гаджетам. Чиновник обвинялся в том, что приобрел за счет МФЦ смартфоны (два телефона обошлись государству в 115 тыс. рублей) и присвоил их себе. Суд пришел к выводу, что Ананьев не захотел расставаться с дорогими гаджетами и специально не поставил их на инвентарный учет. Суд постановил, что за злоупотребление должностными полномочиями Ананьев должен заплатить штраф 50 тыс. рублей. Однако к тому времени чиновник провел под домашним арестом полгода, поэтому заплатил только 30 тыс. рублей.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вопрос с телефонами вполне мог бы быть решен полюбовно. Отмечалось, что Ананьев осужден, потому что кому-то мешал на этой должности: 100 тыс. рублей — не та сумма, из-за которой здравомыслящий человек будет рисковать хорошей работой и депутатским портфелем. Но и при таком раскладе вопрос о том, зачем вообще бюджетное учреждение приобрело смартфоны за 115 тыс. рублей, остается открытым.

Фото: Сергей Мамаев, пресс-служба Внуковской таможни, Законодательное собрание Кировской области