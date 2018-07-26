Почти 150 кг овощей в вологодских магазинах оказались испорченными

Овощи и фрукты в вологодских магазинах в большинстве безопасны для покупателей. Такой вывод по результатам мониторинга и исследования сделали санитарные врачи.

Всего специалисты Роспотребнадзора взяли 441 пробу. Фрукты и овощи исследовали на наличие нитратов, пестицидов, паразитов, ГМО и радиоактивных веществ. Плохие результаты показала лишь одна проба, что составляет 0,2%.

Однако в ходе проверки нашлись другие нарушения. Например, на магазинных полках нашлись загнившие продукты, товары с признаками порчи. В некоторых торговых точках не было сопроводительной документации, отсутствовала маркировка.

По итогам специалисты Роспотребнадзора Вологодской области забраковали 26 партий овощей и фруктов объемом 149 кг. Наложено штрафов на сумму более 700 тысяч рублей.