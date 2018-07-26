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Почти 150 кг овощей в вологодских магазинах оказались испорченными
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Почти 150 кг овощей в вологодских магазинах оказались испорченными 

Вологда.рф 57 минут назад
Фото: Вологда.рф
Овощи и фрукты в вологодских магазинах в большинстве безопасны для покупателей. Такой вывод по результатам мониторинга и исследования сделали санитарные врачи.
Всего специалисты Роспотребнадзора взяли 441 пробу. Фрукты и овощи исследовали на наличие нитратов, пестицидов, паразитов, ГМО и радиоактивных веществ. Плохие результаты показала лишь одна проба, что составляет 0,2%.
Однако в ходе проверки нашлись другие нарушения. Например, на магазинных полках нашлись загнившие продукты, товары с признаками порчи. В некоторых торговых точках не было сопроводительной документации, отсутствовала маркировка.
По итогам специалисты Роспотребнадзора Вологодской области забраковали 26 партий овощей и фруктов объемом 149 кг. Наложено штрафов на сумму более 700 тысяч рублей.
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