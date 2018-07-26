Галине Чернышевой из Дальнегорска срочно нужна помощь

«Габи очень нужна любая возможная помощь. Это очень хороший и светлый человек, который сейчас находится в очень тяжёлой ситуации. Семья и близкие Галины заранее от души благодарят неравнодушных людей за любую посильную помощь», — написали нам друзья Галины Чернышевой.

Галина живёт в Дальнегорске, но на данный момент проходит лечение в КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» во Владивостоке. Девушке всего 23 года, по образованию архитектор. До болезни Галя вела очень активный образ жизни — занималась исторической реконструкцией и проводила ролевые игры живого действия, до дыр зачитывала фантастику и просто хорошие книги, планировала связать жизнь с архитектурой города.

Всё изменилось в августе 2017 года. Начала сильно болеть голова, анальгетики не помогали. В дальнегорской больнице объявили диагноз: острый В-зрелый лимфобластный лейкоз. На сегодняшний день девушка перенесла четыре курса химиитерапии. Болезнь находится на стадии клинико-гематологической ремиссии. Время на поиск донора костного мозга и трансплантацию, но у семьи Чернышевых нет средств оплатить дорогостоящее лечение в Германии — немецкие врачи высказали готовность работать с девушкой.

Тем, кто хочет помочь. Перечислить деньги на счёт можно через банковский перевод:

Расчётный счёт: 4081781055004413282

Номер карты: 4276500016346742

Владелец: СHERNYSHEV MIKHAIL VIKTOROVICH (папа)

Контактный телефон: 8-924-137-66-70.

Р/с: 40817810350000157309 Карта: 4276500011813910 Владелец: СНЕRNYSHEVA IRINA ALEKSEEVNA (мама) Телефон: 8-902-528-58-50.